Ředitel nemocnice Jiří Koliba si pochvaloval, že přístroj má špičkovou kvalitu. „Umožňuje dělat vyšetření, které jsme dosud dělat nemohli. Pacienti za ní museli jezdit do okolních nemocnic, tedy do Břeclavi a Kyjova, kde byly dlouhé čekací doby, případně až do fakultních nemocnic do Brna,“ upozornil ředitel Koliba.

Techniku za bezmála čtyřicet milionu korun se podařilo získat díky evropským penězům. Slova chvály na něj měl i primář radiodiagnostického oddělení Juraj Grebáč.

„Je to mimořádně kvalitní 1,5 Teslový přístroj, který bude vybavený širokým spektrem cévek a softwarů. Umožní zobrazit, diagnostikovat všechna možná vyšetření, která naše nemocnice, blízké ambulance a lékaři budou potřebovat,“ řekl primář.