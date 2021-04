Začneme pozitivně. Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?

Možná jste si všiml, když jste sem přicházel. Máme před obecním úřadem opravenou sochu. Ještě minulý týden v pátek jí chyběla část nohy. Byla zašedlá a zarostlá mechem. Díky dotaci z Jihomoravského kraje na opravu památek se nám ji podařilo opravit tak, že nyní září.

Když přejdu na jiné téma. Po katastru obce vede oskorušová stezka. Jak ta je navštěvovaná?

Myslím si, že je hodně navštěvovaná. Přece jen oskeruše nikde jinde příliš nerostou.

Ti, kteří na tuto stezku vyrazí, mají po cestě dvojici rozhleden…

Ano, jedna je na Travičné, kde je velká rozhledna a druhá je u nás, na našem Holém vrchu. Sice jí říkáme rozhledna, ale jde spíše o vyhlídku. Sám o sobě je Holý vrch krásné místo na výhled. K tomu může člověk využít ještě několika metrů navíc. Vypadá sice jako větší posed, přesto je jakýmsi turistickým cílem a lidí tam začalo chodit čím dál tím víc.

Na Holém vrchu navíc vysadili stromovou kapli do kruhu. Zatím čekáme než stromky trochu povyrostou. To bude nějakou dobu trvat, protože tamní zem není příliš úrodná. I tak je to místo pro zklidnění, kde si člověk bude moci sednout, což je v této době potřeba. To je naše hlavní deviza. Tady u nás v Radějově je krásně. Máme opravdu krásné okolí, které nám mohou závidět. Máme tady klid. Zaplať pánbůh za něj.

Dá se tedy říct, že byl Radějov o to víc vyhledávaný při různých covidových omezeních, ať už se to týkalo hranic okresů či státu?

To víte, že je to poznat. O víkendech tady chodily hloučky, skupinky lidí. Myslím si, že se tady návštěvnost rapidně zvedla. Můžete jít na Žerotín, přejdete na Holý vrch. Dá se to obejít, může sejít do Radějova, na Lučinu nebo na Travičnou. Ať obejdete Radějov z kterékoliv strany, vždycky jsou tu krásné výhledy. Máte pohled na Pomoraví, kde jsou roviny. Výhledy jsou za dobrého počasí fakt pěkné a zajímavé.

Radějov má ale i jiné specifikum, které souvisí s Bílými Karpaty. Máte tady zhruba 450 chat…

Přitom v obci máme zhruba 380 domů, tedy méně než chat. Navíc ještě Tvarožná Lhota má dalších 400 chat a Kněždub zhruba stovku. Na naší části je chat nejvíc, což sebou samozřejmě nese různé problémy.

To se může týkat například odpadu, že?

Svoz odpadu zajišťujeme přes čtyři svozová místa. Máme velkoobjemové kontejnery. Ty pravidelně, každý týden, naši chlapi objedou a nahlásí ty, které se vyvezou. V sezonu se vyvážejí dokonce všechny čtyři naráz. Za loňský rok jsme zlikvidovali 169 tun odpadu v chatové oblasti. Nyní je ale nový zákon o odpadech a tam se počítá s tím, že do 200 kilogramů na jednoho obyvatele obce je poplatek za skládkovné 500 korun. Když je to nad 200 kilogramů tak je to už 800 korun. Máme zhruba 850 obyvatel. To znamená, že my můžeme vyvézt 170 tun odpadu za nižší sazbu. Přitom jen v chatové oblasti, která se ale do počtu obyvatel nezapočítává, je 169 tun odpadu. Další odpad, tedy ze samotné obce, pak bude asi za tu vyšší sazbu. Zatím to řešíme se svozovou firmou, která hodně odpadů vozí do spalovny, za což se zvýšený poplatek neplatí.

Ale to asi není jediný problém?

Nejen že je odpadů hodně, ale občas se objeví i černé skládky. Navíc i v těch velkoobjemových kontejnerech, které jsou na směsný odpad, se objevují ledničky, televize, gauče, skříně, betony, umakarty i sádrokartony. Do toho ještě někdo zbytečně nasype listí a trávu. Na skládce pak platíme za nejdražší odpad. Chceme to řešit, takže si pořizujeme kontejnerové auto. Budeme si tak sami svážet odpad, který bude snažit třídit a tím ušetřili.

A něco pozitivního z chatové oblasti?

Musím říct, že v poslední době si začínají i chataři uvědomovat, že spolu musíme více komunikovat a spolupracovat. Druhý největší problém po odpadech je totiž kvalita cest. Když se stavěla chatová oblast, tak nikdo neřešil příjezdové komunikace, protože chataři přijeli v pátek odpoledne autobusem s batůžkem a v nedělu odpoledne odjeli. Často jim tak stačila pouze pěšina. Doba se mění, každý má jedno, dvě či tři auta a chtějí přijet nejlépe až k chatě. V chatové oblasti je tak problém s parkováním a s přístupovými cestami. Bohužel to jsou původní polní cesty, kde se dřív jezdilo jen s koňmi a občas tudy projel traktorek. Některé tak nejsou zpevněné. A co největší problém – nejsou odvodněné. Ve svažitém terénu se tak za deště z cest stanou řeky. Navíc jsou pozemky pro cesty úzké, navíc by potřebovaly příkopu na odvodnění. Musím teď pochválit chataře. Naposled v sobotu měli brigádu. Domluvili jsme se, že vyřežou křoviny a naši chlapi s traktrobagrem na oplátku odtrhnou drn z krajnice kvůli odvodnění. Budeme se snažit navést tam nějakou drť alespoň na největší díry. Na následné zpevnění sháníme starší panely, je to jediná možnost proto, aby cesta načas vydržela. Na vyasfaltování kilometrů cest peníze nejsou a nebudou.

V souvislosti s úzkými cestami. Co říkáte na nová pravidla pro předjíždění cyklistů s odstupem 1,5 metru?

Například tady v chatové oblasti je to nereálné. Ani silnice není příliš široká. Vymyslí se zákon, ale kdo bude dohlížet na jeho dodržování. Jak to chcete vymáhat a měřit? Jestli jel někdo kolem cyklisty 1,5 metru nebo 1,2 metru?

Cyklistů ale zřejmě i tady přibývá, že?

Ano, je jich tu čím dál víc. Snažili jsme se podpořit cyklistiku, hlavně tu terénní. Dali jsme se dohromady i s dalšími obcemi a vytvořili Cykloresort Strážnicko. Je tady parta nadšenců, kteří jsou tahouni. Jmenuje se to Trail of life. Navíc se na to podařilo získat dotaci z Jihomoravského kraje. Myslivci měli dřív problémy s cyklisty, kteří jezdili všude po lese a plašili zvěř. Myslím si, že bylo dobré je dostat na cesty. Domlouvali jsme se s CHKO Bílé Karpaty, co nám povolí, a také s myslivci a cyklisty. Vznikl kompromis s tím, kudy by měli cyklisté jezdit, což většinou dodržují.

Co se týká sportování, tak připravujete v obci víceúčelové hřiště. Jak to s ním nyní vypadá?

Staví se. V podstatě máme hotové podkladní vrstvy. Do prázdnin by mělo být hotové. Bude tam krátká umělá tráva, aby na ni šla případně v zimě nastříkat voda a udělat led.

Jaké sporty se tam budou moci hrát?

Malý fotbal, házená, basketbal, tenis či volejbal. Je to kousek od školy a bývalo tam i staré fotbalové hřiště. Víceúčelové hřiště je první etapou, ve druhé fázi tady chceme postavit zázemí se sociálkami se šatnou. Chceme tam i workoutové i dětské hřiště, a to s prolézačkami a věžičkami. Mělo by to být centrum, v němž se vyřádí tatínci, dorostenci i maminky s malými dětmi.