Jedličkova obří výzva. Po Baťově kanálu jde plavec z Hodonína na La Manche

Je to pět let, co Marek Jedlička z Hodonína jako první přeplaval celý Baťův kanál. Teď má před sebou ještě násobně větší výzvu, byť jde také o kanál. Společně s kolegy z plaveckého oddílu v Hodoníně se pokusí zdolat La Manche.

Marek Jedlička z Hodonína jako první přeplaval Baťův kanál právě v den 80. výročí jeho vybudování. | Foto: archiv Marka Jedličky