„Moc se těším. Jsem zvědavý, co bude lidi zajímat. Bude to i zvláštní, protože tady budu mít asi své rodiče,“ svěřil se Deníku před začátkem debaty devětadvacetiletý tanečník, choreograf a lektor tance Martin Prágr.

Ve čtvrtek večer zamířil do rodného Hodonína, kde jej v městské knihovně čekala debata v zaplněném přednáškovém sále, a to nejen o účasti v populární taneční soutěži.

Tanečník, choreograf a lektor tance Martin Prágr při debatě v hodonínské městské knihovně.Zdroj: Deník/Petr Turek

Po jaké době se vracíte na hodonínský parket?

Ty brďo. Mohlo mi být tak třináct let, když jsem tady naposled tančil.

Zmínil jste plesovou sezonu, která právě začala. Co to pro vás jako profesionálního tanečníka znamená? Být hlavní hvězdou na úvod.

Hlavně to znamená, že nemám volný víkend. Jsem ale rád, že se lidi po covidu začali znovu bavit, a kultura tak žije. Myslím si, že díky StarDance jde vidět, že lidi mají tanec rádi. Říkal mi i pan Hruška (ředitel hodonínského Domu kultury - pozn. red.), že je kulturák celý vyprodaný.

Na to bych navázal. Jak důležité bylo StarDance pro větší oblibu tance?

Jasně, že to zviditelnilo i mě, ale celkově si myslím, že tento ročník byl od roku 2007 nejsledovanější. V přímém vysílání to bylo milion osm set tisíc, s reprízami byla pak sledovanost kolem čtyř milionů. Téměř polovina národa tak sledovala StarDance. Sice se říká, že jsme hokejový národ, světový šampionát sleduje kolem osmi set tisíc lidí. U StarDance se lidem zřejmě líbil koncept a celkově tanec.

Co ty tři ročníky StarDance znamenaly pro vás osobně? Dá se říct, že to bylo pro vás zlomové? Stává se vám, že vás třeba v Ostravě potkávají lidé s tím, že vás viděli ve StarDance a ptají se vás na to?

Myslím si, že je to vždycky během období, kdy mají lidé StarDance na obrazovkách i v tištěných médiích. Pak to zase utichne. Takže jsou to takové vlny. Když StarDance neběží nebo bych tam nebyl, tak si myslím, že pak lidi lehce zapomenou. A najdou si něco nového. Pro mě byl asi zlomový první ročník. Byla to pro mě změna při přechodu ze sportovního tance do komerčního.

I zájem médii byl asi větší než dřív, když se začaly probírat i vaše poslední narozeniny, které jste nestihl kvůli soutěži oslavit. Dohnal jste to pak?

Nakonec jsem ani neslavil, jenom na sále. Jestliže to má ale v televizi takový dosah, tak je zájem médií logicky. Lidi o tom chtějí číst. Cítím během StarDance, že je to mediálně populární.

Jaké je to spolupracovat s takovými hvězdami, které se na tanec nespecializují?

Vnímám to spíše pracovně, že mám někoho naučit tančit. Tím, že to ale běží v živém vysílání, je u toho úplně jiný adrenalin, než kdybych učil někoho během normálního pracovního týdne. A i ten druhý vnímá, že to není žádná sranda, a že je to náročné.

Vy ale za sebou máte evropské i světové šampionáty. Čeká vás něco ještě na sportovní bázi?

Ještě mám jeden nesplněný sen, a to absolvovat jednu soutěž v Anglii. Myslím si, že by pro mě bylo ale strašně těžké se připravit na takto velkou soutěž. Dřív když jsem objížděl závody, tak jsem tomu věnoval šest až osm hodin denně, což je velice těžký režim. Nadchnutí by bylo, ale je tady časový odstup, posledním závody jsem měl v roce 2018.

Když se vrátím zpátky do Hodonína, jak často sem jezdíte?

Teď sem jezdím častěji, mám tady na vinný sklípek na Čejči. Během posledních dvou let sem jezdím pravidelně. Mám tam také babičku, dědu i svého bráchu.

Čekává vás i tančení s nůžkami ve vinohradě?

Ne, to jsem vypustil. Vinici se člověk musí věnovat úplně stejně jako profesi. Už bych to nezvládal.

A jak dlouho máte vinný sklep?

Je to asi dva roky, co jsem ho zdědil po babičce s dědou. Jezdil jsem sem odmala.

Když jsem se díval na váš web, tak jsem tam zahlédl i taneční kurzy pro dospělé Tanec nebo víno.

Během StarDance jsem udělal pauzičku. Do budoucna bych je chtěl znovu rozjet. Víno bylo od dědy.