„Akorát jsem se doma zmínila manželovi, že pojedu na konferenci, kde budu předvádět ukázku mojí práce. On mi na to řekl: Když už tam budeš, nechceš soutěžit?“ popisuje Martina Žandovská rozhodující okamžiky pro účast na zářijovém šampionátu Česka a Slovenska, který je zároveň semifinále pro světové mistrovství.

Přitom do Prahy měla původně vyrazit pouze proto, aby jako loňská šampionka a finalistka prestižní mezinárodní soutěže WULOP 2023 předvedla své umění při veřejné ukázce.

O světové finále se tak v Praze utkalo kolem stovky nejlepších make-up artistek z České a Slovenské republiky. Ty měly podle nejnovějších trendů v permanentním make-upu vytvořit u modelek co nejdokonalejší obočí, rty nebo linky. Z pěti kategorií si Kyjovjanka vybrala obočí a techniku microblading. Při ní se tetují jednotlivé vlásky obočí. Provedení pak posuzuje odborná porota, která se zaměřuje třeba na symetrii obočí, správný výběr odstínu pigmentu a splnění dalších kritérií.

Vysoké bodové ohodnocení jen několik bodů za vítězkou vyneslo kyjovské tvůrkyni třetí příčku. Zároveň se tak jako jediná z loňských finalistek umístila mezi nejlepšími třemi.

„Odjížděla jsem s pěkným pocitem, protože jsem obhájila to, že patřím do top trojky v České republice. Samozřejmě jsem byla ráda za umístění, ale mohla jsem ještě trošku o krůček výš. To bych byla úplně spokojená,“ svěřuje se Deníku úspěšná semifinalistka.

close info Zdroj: se svolením Martiny Žandovské zoom_in Martina Žandovská si z letošního mistrovství permanentního make-upu pro Českou a Slovenskou republiku přivezla bronzovou medaili.

Za vláskování obočí získala loni stříbro a první místo pak v kategorii pudrového obočí. Pro finálovou účast na světové soutěži v Turecku je nyní v pozici první náhradnice.

„Rozhodovaly opravdu detaily. Při těsném bodové odstupu tak může rozhodnout jeden chloupek, který je třeba vytetovaný jinak nebo jiným směrem,“ připomíná kyjovská umělkyně make-upu, která má za sebou i péči o královny krásy. Postarala se totiž o make-up finalistek České Miss 2017.

Martina Žandovská se zároveň věnuje svým klientkám ve vlastním salonu v Kyjově a také školením na odborných kurzech, kde tak předává své zkušenosti dál. Navíc se chystá i do zahraničí, jako například do německého Stuttgartu, anglického Londýna nebo Itálie.

„Chtěla bych se dostat do popředí i v zahraničí, kde se také lépe nabírají další zkušenosti. Navíc to, co tam artisté v make-upu předvádí, má ještě větší grády,“ dodává.

A jaké jsou nyní v permanentním make-upu trendy? „Dnes je důležité, aby obočí působilo co nejpřirozeněji, ustupuje se od ostrých linek. Velkým hitem jsou také stínované oční linky nebo technika Velvet lips, která dodá rtům efekt rtěnky,“ prozradila mistryně permanentního make-upu.