Do Hodonína na stadion U Červených domků se po letech vrátil kanonýr Pavol Masaryk. Tentokrát však nenastoupil v hodonínském dresu, ale v dresu Skalice. Právě s městskými policisty z blízkého slovenského města mohl bývalý střelec ligového Slovanu Bratislava, Ružomberoku nebo trnavského Spartaku oslavit vítězství v turnaji O pohár starosty města Hodonína. Navíc jasně kraloval v tabulce střelců.

Do Hodonína na stadion U Červených domků se po letech vrátil kanonýr Pavol Masaryk. | Video: Deník/Petr Turek

„Celý život jsem měl v popise práce dávat góly, a jsme rád, že to splním také na této úrovni,“ řekl s úsměvem třiačtyřicetiletý kanonýr, který se v minulosti trefil do černého i v kyperské lize. Mistrovský titul získal se Slovanem Bratislava, s nímž byl i dvakrát králem ligových střelců. V Hodoníně se ve čtvrtek trefil hned devětkrát.

Jaký byl pro vás návrat do Hodonína?

Velmi dobrý. Na své účinkování tady mám velmi dobré vzpomínky, i co se týká zázemí, majitele i trenérů. Splnil jsem tady cíl, prakticky jsem Hodonínu vykopal třetí ligu. Do roka jsem odešel. A vždy, když se sem vracím, tak s dobrými pocity. Navíc je to sem pro mě blízko.

Jak pohladí vítězství v tabulce střelců turnaje městských policií?

Kdybyste byl u mě doma, tak byste viděl, že tam mám vitrínu se svými trofejemi. A tam dám i dnešní trofej. Je pro mě velmi cenná, tím spíš v mém věku. Celý život jsem měl v popise práce dávat góly, a jsem rád, že to splním také na této úrovni.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Jak jste byl spokojený s přihrávkami?

Výborně. Byly od chlapců, kteří mají fotbal v sobě. Sice pohyb už není takový, jaký by měl být, ale fotbalový rozum zůstává. Tak jsem rád, že jsme si takto zaběhali a trochu se protáhli. Takové účinkování velmi vítám.

Jak dlouho jste u městské policie?

Nejsem u městské, ale u státní, a to už druhý rok. Když jsem skončil aktivní činnost, rozmýšlel jsem, co dál. Prakticky dvacet roků jsem byl mimo domov. Chtěl jsem být doma a toto byla práce, která mě naplňovala. Mám chlapce, tak jsem si udělal trenérské licence. Takže ještě trénuju ligovou dvanáctku ve Skalici. Takto jsem spokojený.

Jako bývalý hráč bratislavského Slovanu i Spartaku Trnava jak jste prožíval na začátku měsíce finále slovenského poháru? Komu jste fandil?

Fandím dobrému fotbalu. Vyhrál šťastnější. Myslím si, že je to spravedlivé, titul má Slovan a Trnava pohár. Co lepšího si přát ve finále než Trnavu a Slovan, což je i z diváckého pohledu velmi dobré.

Větší dohled nad Hodonínem. Nové kamery zaostří na koupaliště či gril u Moravy

Už semifinále se Skalicí byl moc pěkný zápas s plným hledištěm…

Určitě. Byl jsem na tomto zápase. Byl to svátek pro takový klub, jakým je Skalica, když přijede Slovan Bratislava. Podle mého názoru byla Skalica více než vyrovnaným partnerem, ale štěstí se přiklonilo na stranu Bratislavy. Klobouk dolů před Skalicou.