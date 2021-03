Minimum stresu, slušné známky, bezproblémové studium. Maturant Tobiáš Machálek nikdy neměl problém zorganizovat si školní povinnosti a naučit se na zkoušku. Až do letošního roku. Ze zmatků panujících kolem maturit si rve vlasy. „Jsem tím gulášem znechucený. Každý den protichůdné informace. Musel jsem si vymyslet systém odměn, abych se do učení dokopal. To se mi nikdy dřív nedělo,“ rozčílil se žák brněnského Gymnázia Brno, Slovanské náměstí. A není jediný. Vládní představitelé se totiž během poslední dní začali dohadovat, zda se letos zkouška dospělosti vůbec uskuteční. Jihomoravští ředitelé, učitelé i studenti nad tím nevěřícně kroutí hlavou.

Premiér Andrej Babiš navrhuje maturitu úřední, která by znamenala zprůměrování známek za celé středoškolské studium. S hodnocením nespokojení studenti by k závěrečné zkoušce přistoupit mohli. Ministr školství Robert Plaga nesouhlasí a požaduje maturitu klasickou. Výsledek: stres a chaos. „Zrovna před chvílí jsem měl se studenty konzultace ohledně maturit. Jsou nejistí a nervózní. Nikdo nechápe, jak je možné, že takovou otázku otevřou pár týdnů před konáním závěrečných zkoušek. Tohle mělo být rozhodnuté už dávno,“ vylíčil brněnský pedagog Jindřich Svoboda.

Odlehčená maturita

Dalších ingredience studentům do maturitního guláše premiér Babiš přisypal v úterý večer, kdy na svém Twitteru zveřejnil video, v němž ke klasické a úřední maturitě přidal ještě možnost odlehčené maturity. "Klasická by byla pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké školy, odlehčená pro ty, kteří tuto ambici nemají a úřední pouze pro ty studenty, kteří doloží, že neměli možnost se plnohodnotně účastnit výuky na dálku a rozhoduje o tom učitel nebo ředitel školy. Myslím, že je to spravedlivé," vysvětlil ve videu.

Rozhořčení se zmatenými studenty a učiteli sdílejí i ředitelé. „Je to nešťastné. Těžko to komentovat. Člověk nezná pozadí toho všeho. Nicméně je tu odborná veřejnost, která by o těchto záležitost měla vést diskusi. První projednat a až poté zveřejnit stanovisko,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy chemická, Brno Vilém Koutník.

K odborné veřejnosti se řadí například Asociace ředitelů gymnázií nebo Unie školských asociací. Jejich stanovisko vůči premiérovu návrhu je odmítavé. Stejně to vnímají i samotní ředitelé a učitelé. „U gymnázií je to nesmysl. Studenti jsou připraveni. Z našeho hlediska výuka byla a žáci měli na studium prostor,“ sdělil ředitel brněnského Gymnázia Matyáše Lercha Petr Kovač.

Podle Koutníka by pak úřední maturita snížila význam zkoušky dospělosti „Vysílá to signál, že maturita nic neznamená. Žáci by měli předvést své znalosti. Měli by mít certifikovaný výstup z toho, že vystudovali určitý obor a školu,“ zamyslel se.

Maturity 2021



- Začátek 3. května

- Bez písemných prací z češtiny a cizích jazyků

- Bez známek

- Hodnocení pouze uspěl, či neuspěl

- O deset minut více času na didaktické testy

- O patnáct minut více času na zkoušku z matematiky

- Prodloužení profilových a odborných zkoušek až do konce srpna

- Studenti pomáhající v nemocnicích možnost opravy 14. až 16. června

Svoboda pak zrušení závěrečných zkoušek přirovnal k zrušení atletického závodu. „Je to jako kdyby sportovec čtyři roky trénoval kvůli jedinému závodu a pak mu jej zrušili. Maturita je vyvrcholení celého procesu středoškolského studia. Má za úkol přivést studenty k tomu, že se soustavně a samostatně připravují na zkoušku, která je náročná, což budou potřebovat v životě i budoucím studiu. Jsou nuceni prokázat schopnost cíleného, tematického vystoupení, argumentace a spojování znalostí do souvislostí. Věřím, že řadě z nich by po čase bylo líto, že přišli o něco tak důležitého,“ vysvětlil.

Populistické řešení

Naopak studenti premiérův návrh vítají. „Jako student čtvrtého ročníku jsem určitě nakloněn k možnosti volby. Mám spoustu kamarádů, kteří museli místo učení se na maturitu kvůli špatné finanční situaci v rodině začít pracovat,“ uvedl brněnský student, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce však jeho jméno zná.

Stejné stanovisko zaujala i Česká středoškolská unie. „I bez skládání maturitní zkoušky budou mít žáci stejné znalosti a schopnosti jako maturanti, kteří by ji skládali,“ napsala ve svém prohlášení.

Shoda však mezi nimi nepanuje. „Úřednické maturity považuji za takové klasické populistické řešení, které by mohlo v budoucnu absolventům dokonce ublížit. Celá vláda by měla výrazně zapracovat na zlepšení komunikace a vydávat prohlášení až v momentně, kdy se domluví na jednotném postupu,“ sdělil student Střední školy strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Jiří Švestka.

Definitivní rozhodnutí o letošních maturitách by mělo padnout do týdne.

Podoba maturit se naposledy měnila v lednu, když ministerstvo zrušilo písemné práce z češtiny a cizích jazyků a rozhodlo o nahrazení známkování didaktických testů sdělením, zda žák uspěl, či neuspěl. Rovněž posunulo termíny profilových a odborných zkoušek na konec června a srpna.

