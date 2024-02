/FOTOGALERIE/ Zástupy lidí si v sobotu našly cestu na první ročník Mazácké zabijačky v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. Vychutnali si pivo ze zdejšího pivovaru a užili si vepřové hody. Nechyběl u toho ani Deník, podívejte se.

Mazácká zabijačka v Dolních Bojanovicích bavila. | Video: Deník/Petr Turek

Extra hořká 11, Jantar, Bojanowitz Pilsener s bavorskou inspirací, osvěžující Plum Gose 12 či přímočará Session IPA. A vyšší level nad dvanáctkou? Waimea Single Hop Ale s novozélandským chmelem, pšeničný Fancy Farmer či další třináctka s americkým chmelem Zimní Pale Ale. A ještě dalších pět speciálů gradujících v nabušené osmnáctce. To vše mohli vyzkoušet v sobotu hosté v Dolních Bojanovicích z nabídky tamního Pivovaru Mazák.

Pivní menu uzavíral pivní svařák. A hladoví návštěvníci si mohli dát také některou z vepřových specialit. Přivítal je totiž první ročník Mazácké zabijačky.

„Parádní akce. Měli jsme švestkové pivo, pak Raibow of Death, tedy klasickou šestnáctku, trochu na zchlazení Jantar. Snědli jsme také polévku, ale ještě bych si dal nějaké pečené maso,“ svěřil se například David Jindra.

Spokojený byl také Michal Tinthofer. „Je sice trochu zima, ale jinak super. Přišli jsme podpořit Mazáka, kterého máme rádi. Jejich extra hořký ležák je klasika. Máme rádi ale i jejich exotiku, nyní mám třináctku s novozélandským chmelem, což je velice zajímavé s výjimečnou chutí. Byli jsme už na Mazákových akcích a vždycky byly super,“ řekl Tinthofer.

Právě široká paleta piv, a to i čepovaných přímo z tanku přilákala návštěvníky ze širokého okolí. Někteří cyklisté podle svých slov neváhali uprostřed února urazit do bojanovického pivovaru na kole i šestadvacet kilometrů, a to až ze slovenského Záhoří. A i těm zdejší pivo na premiérové akci chutnalo.

První ročník Mazácké zabijačky v pivovaru v Dolních Bojanovicích.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Loni v lednu jsme uspořádali první podobnou akci, a to Mazácký košt, kde jsme ale zabijačku neměli. Na podzim jsme připravili další košt, na který znovu přišlo hodně lidí. Chtěli jsme tyto akce zopakovat a přitom ozvláštnit, tak nás napadlo udělat košt se zabijačkou. Ukázalo se, že je to velké lákadlo,“ vysvětlil vedoucí odbytu Pivovaru Mazák Miroslav Kývala

Představil také ochutnávkové pivní menu, z něhož si hosté mohli vybrat jak mazáckou klasiku, kterou v dolnobojanovickém pivovaru vaří už třináct let, tak i netradiční várky.

„Máme tady i speciály, které vaříme jen jednou do roka nebo příležitostně. Dneska tu tak máme například Chipotle IPA, což je pivo, v němž jsou uzené papričky, takže na konci lze v chuti cítit její jemnou pálivost,“ popisoval Kývala. Spíše pro ženy pak Bojanovičtí připravili Plum Gose, což je pivo, do kterého přidávají švestkové pyré a skořici. Chuť tohoto speciálu ještě zvýrazňuje sůl a koriandr.

V současnosti pivovar nejvíce prodává Extra hořkou jedenáctku. Druhým nejprodávanějším je Jantar, světlý ležák. Na dalších místech je pak Bojanowitz Pilsener, za kterým následují mazákovské India pale lagery.