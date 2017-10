Měsíc bez úplného oholení. Kyjovští lékaři podpoří nemocné rakovinou prostaty

Hodonín - Místo oslav sto deseti let trvání dražba. Takový osud potkal areál republikového giganta ve výrobě překližek a dýh, hodonínskou Plomu. Její tradice sahala až do roku 1907. „Společnost, která se zabývala výrobou velkoplošných materiálů ze dřeva, zlikvidovala levnější konkurence z Číny a Brazílie. Soud ji poslal do konkurzu v roce 2013,“ uvedla Klára Odehnalová z dražební společnosti Prokonzulta.