„Stavební práce zahrnují úplnou rekonstrukci vozovky a chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení, městského mobiliáře i dešťové kanalizace. Kvůli rozsahu a komplexnosti jsou tyto práce spojeny s uzavírkou ulice pro dopravu včetně MHD. Výluka pro motoristy a MHD bude trvat ještě do 17. prosince,“ přiblížil mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček s tím, že k výsadbě zeleně má dojít na jaře příštího roku.

Rekonstrukce jižní části ulice vyjde město zhruba na 26,5 korun, což je o téměř dva miliony více, než byla vysoutěžená cena. Náklady se ale navýšily například o bourání staré stoky nebo betonové desky v místě nového autobusového zálivu a také vzhledem ke ztížení zemních prací v těsné blízkosti inženýrských sítí.

Současnou obnovu ulice navazující na historické centrum města provádějí stavební dělníci v roce kulatého jubilea. Právě před třiceti lety totiž Hodonínští ulici vrátili dřívější název, tedy Měšťanská. Jak uvádí znalec místní historie Antonín Kučera na svém webu Hodonín nostalgický, do dubna roku 1991 nesla ulice jméno ruského spisovatele Maxima Gorkého, a to po téměř čtyřicet let.