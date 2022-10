Jak uvedl generální ředitel republikového Ředitelství silnici a dálnic Radek Mátl, nový čtyřkilometrový úsek má právě nahradit kapacitně už nedostačující okolní silnice, a to zvláště II/427, která přetíná na zmiňovaném přejezdu železniční koridor mezi Varšavou a Vídní. A zároveň má odvést tranzitní kamionovou dopravu mimo Moravský Písek. „Přesun dopravy na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci zvýší také bezpečnost řidičů, jelikož se odstraní riziko střetu s protijedoucími vozidly. Trasa dálnice povede samozřejmě mimo zastavěné území, díky čemuž bude doprava pro řidiče výrazně plynulejší a také bezpečnější,“ sdělil generální ředitel silničářů.

Součástí stavby za více než miliardu korun je také mimoúrovňová křižovatka Bzenec navazují u benzínky na I/54, dále pak tři mosty, jeden ekodukt pro migraci zvěře a protihlukové stěny o celkové délce přesahující kilometr. „Začínáme odvozem ornic z celé trasy po záchranném archeologickém výzkumu. Ten v současnosti pokračuje už jen v jedné části trasy, kde bylo zjištěno větší množství nálezů od doby bronzové až po středověk. Ornice odvezeme jednak na trvalé uložení a také na dočasné mezideponie pro zpětné ohumusování,“ informoval projektový manažer ze společnosti Skanska Lubomír Pilný s tím, že pracovníci zahájili také přeložky inženýrských sítí. „A budujeme infrastrukturu pro přístup na staveniště. Pracovat budeme, dokud nám to klimatické podmínky dovolí,“ doplnil Pilný.

Upozornil také na nejedno specifikum výstavby nového úseku. Ten se totiž nachází v území, kde jsou v podloží extrémně jemné, váté písky. „Nejnáročnější proto bude stabilizace právě těchto vátých písků při výstavbě násypů,“ vysvětlil manažer.

Vrásky na čele ze zahájené stavby a zejména z časového odstupu ve výstavbě a zprovoznění navazujících jižních úseků mají ve Bzenci. „Samozřejmě dopravní infrastruktura až nadnárodního významu je důležitá, ale my Bzenčané se zejména těšíme, až bude pokračovat ten navazující úsek. I když tuto dálnici budeme používat taky, tak dosavadní část stavby nám přinese spíše nesnáze než službu bez navazujícího pokračování,“ upozornil městský zastupitel pověřený pravomocemi starosty a lídr vítězného sdružení Erik Ebringer.

Zároveň doplnil, že v tomto ohledu Bzenčané právě jednají s republikovými silničáři i krajem. „Máme přislíbeno od ŘSD Brno, že by se mělo zabývat plynulostí dopravy naším městem. Podle jednání to vypadá, že bude řešit tři důležité křižovatky formou kruhových objezdů,“ uvedl Ebringer. Zmíněné dvě z trojice zmíněných křižovatek se nacházejí na styku s krajskou silnicí II/426, a to v Olšovci pod bývalými kasárnami tedy pro odbočení do Strážnice, a pod zámkem pro odbočení na Těmice. Třetí je pak na náměstí. „Právě tady došlo v nedávné době k fatálnímu úrazu,“ připomněl zastupitel červencový případ sražené chodkyně.

D55 Moravský Písek – Bzenec



Hlavní trasa:



- délka: 4,1 km

- počet stavebních objektů: 82

- Cena stavby dle smlouvy: 1,159 mil. Kč bez DPH

- Předpokládané zprovoznění stavby: 2024

K dálnici D55

Povede od Olomouce kolem Přerova, Hulína a Otrokovic, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojený Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. Po dokončení bude její celková délka 100 km.