Položením lomového kamene a vznikem skluzů výčet novinek nekončí. „Protože je v tomto úseku kolem koryta podstatně širší niva, byly vyprojektované tůně, z nichž čtyři budou přímo v toku a šest mimo koryto,“ sdělila mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklové.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkRozdvojením toku vzniká asi 220 metrů dlouhý meandrující úsek, který umožní rozliv vody do nivy a vytvoří tu vhodné přírodní podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy. „Úpravy budou mít pozitivní vliv na zadržení vody v krajině a zrušením spádových stupňů budou eliminovány migrační překážky v této části Radějovky. Součástí projektu jsou i broukoviště,“ přiblížila Jouklová s tím, že jde o druhou etapu obnovy koryta Radějovky. Od té první uplynuly tři roky.

Současná etapa, tedy úprava druhého kilometrového úseku za 11,5 milionů korun, má být hotová letos do konce října. V tu dobu by se Radějovští rádi pustili do rekonstrukce také druhého mostu. Tentokrát toho hlavního, u něhož počítají s investicí kolem pěti milionů korun. „Máme požádané o dotace. Pokud je dostaneme, tak je reálné, že bychom ještě letos začali s obnovou mostu,“ uvedl Martin Hájek, starosta Radějova. Obce, která má 850 obyvatel a rekreační oblast se 450 chatami.

Opravu mostu Hošťáky zhruba za tři miliony korun provedla s evropskou dotační podporou od ministerstva pro místní rozvoj předloni. Přes Radějovku se tady klenou ale i atraktivní lávky pro pěší.