Zdálo se, že čtvrteční dopoledne u řeky Moravy mezi Hodonínem a Rohatcem by mohlo být jako každé jiné uprostřed června. Otravní komáři, projíždějící myslivec či muž venčící psa. Právě ten si ale všiml něčeho zvláštního. Deset lidí právě dorazilo na českou stranu řeky Moravy. Objímají se poté, co bezpečně překonali státní hranici.

V tu chvíli je vidí muž, který nemešká a telefonuje policii. „U vodního cvičiště jsem viděl skupinku lidí, kteří překračují řeku ze Slovenska směrem k nám. Vypadají podezřele, bojím se jich. Je možné, že jsou to migranti,“ říká do mobilu.

Za chvíli přijíždějí policisté. Mezitím se uprchlíci rozutečou. Policisté se je snaží zajistit. Začíná honička. A brzy policisté v lužním lese, nad kterým krouží dron, chytí prvního běžce. Ten ale nechce říct, odkud přišel. Policisté zjišťují, jestli nemá zbraň.

Pak ho naloží a odvezou na stanoviště, kde už jsou i záchranáři. Těm se do rukou dostanou první zranění a podchlazení. Policisté je našli blíže k hodonínskému přístavišti. Díky spolupráci s hasiči na člunech se měli dostat na břeh.

To jsou scény ze čtvrtečního prověřovacího cvičení Morava 2024. „Cílem je prověřit postupy při společném zásahu při pátrací akci, která by mohla nastat v případě migrační vlny,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová s tím, že do akce vyrazily desítky jejich kolegů.

Postupně přivádějí dohledané uprchlíky na stanoviště, kde na ně čeká i péče záchranářů. Někteří cizinci byli totiž podchlazení, jiní měli tržné rány, nateklou nohu či další zranění. Mezi nimi byl i dvanáctiletý klučina s výrazně odranými rukama.

„V naší péči bylo několik pacientů včetně dětí. Šlo o ošetření kvůli podchlazení, úrazům či interním těžkostem. Máme tady čtyři posádky včetně inspektora provozu, terénní sanitku a dvě záchranářské posádky,“ nastínila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Záchranáři se navíc setkávají s podobnými případy také reálně, a to i s horšími následky. Tak jako tomu bylo například před půldruhým rokem při dopravní nehodě v Břeclavi, kdy se v havarované dodávce zranil velký počet uprchlíků. Nyní je ošetřovali cvičně. Na místě měli ale i speciální vůz do terénu.

„Můžeme tak ve špatně přístupném terénu pacienta ošetřit a převézt jej,“ podotýká Josef Outlý ze záchranářského týmu speciální činnosti.

Průběh prověřovacího cvičení bedlivě sleduje také brigádní generál a ředitel republikové policie v Jihomoravském kraji Leoš Tržil. „Cvičení je postavené na nelegální migraci, což je specifikum pro Břeclavsko a Hodonínsko. Příhraničí v blízkosti řeky Moravy, kde může být riziko přechodu nelegální migrace právě přes vodu a s tím spojených problémů. Ať už z hlediska pátrání nebo také toho, že by se jim mohlo něco stát,“ vysvětlil šéf policistů na jižní Moravě.

Na bývalé vojenské vodní cvičiště dorazil také jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Osobně jsem rád, že je to jen cvičení. V letošním roce je situace na hranicích klidná. O to více je dobře, že se provádějí tato cvičení, abychom na případné situace byli nachystaní,“ uvedl hejtman.

Ten vypíchl i další pozitiva. „Hlavně po tornádu si musí člověk v mé pozici uvědomit, že se takové situace mohou stát a je dobré se v nich alespoň trošku orientovat s tím, co může očekávat od hasičů, policie či záchranky. Zároveň je dobré, že se ukazuje i technika. Velice mě překvapilo, jak jsou schopní sledovat pohyb jednotlivých policistů. Vidí, které území bylo prohledáno, a které ne. Technologie extrémně pomáhá,“ tvrdí Grolich.

Migrační vlna na jižní Moravě měla vrchol v roce 2022. Následně postupně opadá. Statistiky policie ukazují, že většinu migrantů v České republice zachytí právě v Jihomoravském kraji, konkrétně 56 procent. V roce 2022 to bylo téměř 14 tisíc lidí, loni necelé dvě tisícovky a letos do 19. května to bylo na jižní Moravě jen devatenáct migrantů.

„Co se týká nelegální migrace, v současné době v návaznosti na některá opatření, která byla učiněna v zahraničí, zejména v Srbsku, případně v Maďarsku, je u nás klid. Jaký bude další vývoj, je těžké předpovídat. Nicméně chceme být na tyto situace připravení, protože mohou nastat ze dne na den,“ dodal jihomoravský ředitel policie.