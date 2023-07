Čtyřletou cyklostezku často využíval Jiří Kotásek z Ratíškovic. „Jenže poté, co jsem cyklostezku opustil, tak to bylo špatné. Cyklista totiž musel na silnici s hustým provozem, navíc ještě překonat hlavní pětapadesátku a ani dál žádná stezka pro kolaře nevede. Zajímá mě, kdy a jak tento problém Hodonín vyřeší,“ sdělil rodák ze sousední, čtyřtisícové obce.

Jak jej doplnil preventista a hodonínský městský policista Stanislav Urbánek, důležité bude hlavně dostat cyklisty do bezpečí a pryč z hlavních silnic. „Možná i kvůli chybějící návaznosti není ratíškovická cyklostezka tolik využívaná, jako jsou cyklostezky na Rohatec a Dubňany. Přesto kromě místních po ní jezdí i dost cykloturistů odjinud,“ přiblížil strážník, který už několikáté léto na cyklostezkách u Hodonína provádí preventivní akce právě pro cyklisty.

A právě cyklostezka z Ratíškovic od jara 2019 končí v oblasti poškozené předloňským tornádem před areálem firmy Omnika. Pak už cyklisté musejí na silnici druhé třídy, která Hodonín spojuje s Kyjovem přes Milotice a Ratíškovice. Plánem Mikroregionu Hodonínsko je postavit napojující cyklostezku od Pánova až po hodonínský Černý most. První část nové cesty pro cyklisty by sdružení obcí rádo stavělo optimálně v příštím roce. „Povede směrem jako současná panelová cesta, pak kolem vodárenského objektu, fotovoltaiky a zadem za Slováckým statkem. Cyklisté se tak odklání od hlavních frekventovaných tahů,“ nastínila manažerka Mikroregionu Hodonínsko Patrícia Juráňová kudy povede první část cyklostezky směrem k servisu Autovase u silnice I/55.

Městští radní tak na svém posledním předprázdninovém jednání schválili změnu nájemní smlouvy s energetiky pro snížení pronajaté plochy fotovoltaické elektrárny Pánov u oplocení, a to právě kvůli výstavbě budoucí cyklostezky. Její první část k autoservisu má být dlouhá 1,6 kilometru a odhad nákladů se pohybuje mezi deseti až dvanácti miliony korun.

Ta by měla v dalším roce pokračovat vedle autoservisu, kolem Prefy dál směrem k Černému mostu. „S modernizací silnice pětapadesát se počítá s jejím přemostěním,“ přiblížila manažerka dobrovolného svazu obcí to, jak se cyklisté dostanou u autoservisu přes frekventovanou silnici I/55. Do zmíněného konečného řešení přemostění se zřejmě přejezd cyklistů přes silnici zajistí snížením rychlosti. Případně je ve hře jako alternativní varianta pro cyklisty i rohatecké řešení z letošního jara, tedy podjezd.