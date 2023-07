Krátce před svými sedmačtyřicátými narozeninami zamířil nový ministr zemědělství Marek Výborný do Mikulčic. I s náměstkem Miroslavem Skřivánkem je tady v úterý odpoledne přivítali zdejší starosta Josef Dvořáček s místostarostou Janem Vlašicem. Řešili otázku darů a dotací, které do obce směřovaly po ničivém tornádu před dvěma lety.

Nový ministr zemědělství Marek Výborný při návštěvě Mikulčic. | Foto: Deník/Petr Turek

Nejdříve zamířili na obecní úřad a pak se přesunuli do zdejší firmy ZP Mikulčice. „Do úřadu jsem nastupoval s tím, že chci maximum času trávit mimo ministerstvo samotné. Využil jsem tak dnešního dne, kdy mířím na Dny dobré vůle na Velehradě a zastavil jsem se v Mikulčicích. Teď jsme krátce jednali s vedením obce. Samozřejmě jsme se dotkli toho, co tady zanechalo hlubokou stopu, a to jsou důsledky tornáda,“ řekl ministr.

Zároveň uvedl, že tady řešili také to, co budou muset vzít v potaz při jednání vlády. A tím je otázka vyúčtování dotací a darů, které sem směřovaly. „Ze zákona jsou u veřejných sbírek termíny, do kterých se potřeba vyúčtovat. Tady byla ale naprosto mimořádná situace, tak si myslím, že jako stát musíme místním starostům a obcím vyjít vstříc. Možná ten termín trochu prodloužit,“ sdělil Výborný.

VIDEO: Výlet do Tvarožné Lhoty s výhledem. Travičná láká i k odpočinku a zábavě

Jak dále pokračoval, starosta mu, jako ministru zemědělství, představil i obec jako součást zemědělského regionu. „Ať už vinařského, nebo teď míříme do místní zemědělské společnosti ZP Mikulčice, což je pro mě také důležité, protože chci věci navnímat skutečně od zemědělců samotných. Mimochodem a z toho mám radost, ZP Mikulčice je unikátní v České republice tím, že nejenom pěstuje rajčata, ale dokonce je i zpracovává. Toho si vážím, protože jedním z úkolů, které jsem si vytkl jako nový ministr zemědělství, je podporovat právě i lokální a regionální produkty. A právě kečupy z Mikulčic k tomu určitě patří,“ vyjádřil se člen vlády. S úsměvem pak doplnil, že rajčata a kečup má rád zejména se sýrem a čerstvou zeleninou.

/VIDEO/ Na výlet motoráčkem. Z Uhřic do Krumvíře cestující veze historický vlak

Jak ale vážně dodal, také zpracování ovoce například do džemů a marmelád patří mezi citlivé komodity, které v České republice nemají na růžích ustláno. „Podařilo se nám minulý týden díky náměstku Skřivánkovi vyjednat na Evropské komisi podíl na krizovém fondu. Měli bychom si sáhnout na sto šedesát milionů. Ty bych chtěl pravděpodobně směřovat právě i k zemědělcům, kteří pěstují tyto citlivé komodity, jako je ovoce a zelenina,“ uzavřel Výborný.