Na týden změní svůj život a vypraví se do Kyjova jako dobrovolník. „Kde se zapojí do pomoci tělesně postižených a drogově závislých vrstevníků. Nikdo z nich nezná jeho bohatství, a on jim na konci své mise rozdá statisíce korun,“ prozradila manažerka Kateřina Kotalová.

Václav Staněk, který vlastní několik firem, se však v Kyjově objeví jako Vašek Dlabaja. Mobil, kreditní karty i boty vlastní značky Vasky nechal doma. Na kyjovské nádraží se vypravil v kapse jen s o něco víc než pětistovku. „Když mi řekli, že budu mít 550 korun, říkal jsem si, že to bude v pohodě. Myslel jsem ale, že to je denní limit. Vyžít s 550 korunami na týden opravdu není jednoduché. Nějak jsem to zvládl, ale nebylo to snadné i vzhledem k mojí cukrovce. V běžném životě bych to asi nezvládl,“ řekl mladý milionář.

Jak dále uvedl, nikdy nic podobného nezažil. „Netušil jsem, co mě čeká. Věděl jsem jenom, že jdu do absolutního neznáma. Ale těšil jsem se, protože jsem věřil, že za ten týden prožiju řadu zajímavých příběhů a poznám zajímavé lidi. A to se také stalo,“ svěřil se Václav Staněk.

Jako Vašek Dlabaja v Kyjově poznal svého průvodce Petra z Ligy vozíčkářů. Na nějž teď rád vzpomíná. „Je to kluk, který je od svých třinácti let vlivem nemoci na invalidním vozíku a který má neuvěřitelný nadhled. Šli jsme do hospody a on si objednal se slovy: Dejte nám sem něco, co nás postaví na nohy. A pak si dělal legraci, že utečeme bez placení. To mi pomohlo chovat se k němu naprosto normálně a bez obav,“ připomněl si průvodce Petra úspěšný podnikatel. Toho časopis Forbes zařadil mezi třicítku nejlepších podnikatelů do třiceti let.

S kyjovskými vozíčkáři si vyzkoušel i kurz plavání, což považoval asi největší stres v reality show. „Asistoval jsem handicapované dívce, Esterce. Byla to obrovská zodpovědnost, pro mě něco nového. Byla na mně v tu chvíli naprosto závislá a já jsem měl v rukou její život,“ přiblížil Staněk.

Silně na něj zapůsobila také vyhlášená kyjovská terapeutická skupina Krok. Ta pomáhá s léčbou drogové závislých lidí. „Bylo to silné, jsme vrstevníci a já jsem si uvědomil, jak málo stačí, aby vás život zavedl do propasti. Viděl jsem kluky, kteří mají pohnutý životní příběh a mnoho jim nezbývalo, přesto se dokázali zase postavit na nohy a vrátit se do života. Erikovi bylo třináct, když začal fetovat, neměl ideální zázemí. Když mi vyprávěl svůj příběh, uvědomil jsem si, jak jsem rád za to, jaké mám rodiče, kde bydlím a jak,“ popsal silné dojmy z Kroku Staněk.

Reality show Milionář mezi námi a v ní Václav Staněk v Kyjově mohou lidé vidět v pátek od 20.15 na Primě.