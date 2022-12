Doprava

D55. I po Novém roce bude pokračovat stavba historicky prvních úseků dálnice v hodonínském okresu, a od hranic se Zlínským krajem až po křižovatku se silnicí I/54 u benzinky v katastru Bzence. Uvedení do provozu hned tří navazujících úseků dálnice D55 je naplánované na rok 2024, kdy by se měli řidiči dostat plynule po nové čtyřproudové tepně od Bzence až po Babice na Uherskohradišťsku. Tedy po celkem jednadvaceti kilometrech dálnice. Na nejpozději zahájeném úseku výstavby mezi Moravským Pískem a Bzencem měli i před Vánocemi ještě práci archeologové, kteří by měli průzkum podle informací od silničářů dokončit v polovině února. Tento čtyřkilometrový dálniční úsek D55, první celý v hodonínském okresu, má nahradit kapacitně již nedostačující okolní silnice a odvést tranzitní dopravu z Moravského Písku, což má místním výrazně zlepšit jejich životního prostředí. „Přesun dopravy na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci zvýší také bezpečnost řidičů, jelikož se odstraní riziko střetu s protijedoucími vozidly. Součástí stavby je mimoúrovňová křižovatka Bzenec, tři mosty, jeden ekodukt pro migraci zvěře a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 kilometru. Společně s dálničními úseky mezi Babicemi a Moravským Pískem je tak nyní v realizaci souvislý jednadvacetikilometrový úsek D55,“ připomněla mluvčí republikových silničářů Lucie Trubelíková. Zmíněná trojice úseků vyjde na téměř šest miliard korun.

Od dubna má začít oprava mostu u Hodonína na silnici I/51. Hotovo má být do září. Na jaře má odstartovat také přestavba hodonínské „křižovatky smrti“ u Pánova na okružní. Republikoví silničáři mají už podepsanou smlouvu s firmou, která tuto zakázku provede, a to bez daně za 18,4 milionu korun. „Doba výstavby se předpokládá v délce pěti měsíců,“ uvedla Trubelíková. Také na začátku nové stavební sezony se chtějí vrhnout v Rohatci do dotované novinky za téměř jednadvacet milionů korun. Díky ní má pod frekventovanou silnicí I/55 vzniknout podchod s navazující stezkou pro chodce a cyklisty. Průchod pod silnicí má především umožnit bezpečné spojení pro obyvatele místních částí Kolonie, Soboňky a samotného Rohatce. Starosta tříapůltisícové obce Jarmil Adamec doufá, že celá stavba bude hotová do konce prvního pololetí nového roku.

Zdravotnictví

MODERNÍ ARO. Zásadní injekce modernizuje kyjovské Anesteziologicko resuscitační oddělení, jehož stávajícím domovem je téměř tři desetiletí pavilon postavený už v roce 1947. ARO tak nyní projde nejen stavebními úpravami, ale navíc bude mít k dispozici i novou přístavbu. „ARO bude navazovat na operační sály a odpadne tím složitý a dlouhý převoz pacienta na oddělení. Provoz oddělení ARO bude přímo propojen přes filtr na diagnostickou složku, konkrétně nejčastěji používané CT pracoviště,“ přiblížil změny provozně technický náměstek nemocnice Bronislav Klečka. Primář a ředitel kyjovské nemocnice Jiří Vyhnal vyzdvihl rozšíření kapacity oddělení ze šesti na sedm lůžek a také modernizaci vybavení. „Co se týká vybavenosti, tak budeme úplně na špici na jižní Moravy,“ řekl Vyhnal. Nemocnice počítá se zdravotnickou technikou a vybavením za 45 milionů a s tím, že samotná stavba spolkne více než osmdesát milionů korun. Naprostou většinu těchto nákladů má pokrýt evropská dotace REACT. Modernizované ARO by mělo sloužit zaměstnancům nemocnice a především pacientům už v závěru nového roku.

PAVILON ZOBRAZOVACÍCH METOD. Nemocnice TGM v Hodoníně ještě v prosinci rozjela tendr na stavbu nového pavilonu zobrazovacích metod, a to v předpokládané hodnotě 180 milionů korun. Nová dvoupodlažní stavba bude navazovat na stávající budovu nemocnice. „Kraj poskytne na projekt ze svého rozpočtu 80 milionů korun, 73 milionů uhradí nemocnice a na zbytek si vezme úvěr. Stavba by měla být hotová v polovině roku 2024,“ uvedl krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda. Právě krajská vláda dala začátkem prosince projektu zelenou s tím, že nový pavilon má v budoucnu nabídnout i vyšetření magnetickou rezonancí. Jak uvedl v rozhovoru pro Deník nový ředitel nemocnice Jiří Koliba, samotné stavební práce by mohly začít v jarních měsících nového roku. Vítězná firma bude mít na stavbu 420 dnů.

Sociální služby

S-CENTRUM. Už více než rok a půl je bez využití tornádem poškozená budova S-centra v Hodoníně, kde se zhruba stovka zaměstnanců celodenně pečovala od 140 penzistů. Vlastník zařízení Jihomoravský kraj v závěru listopadu otevřel výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro obnovu S-centra s datem pro podání nabídek do devátého ledna. „Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí patnáct milionů korun bez DPH,“ uvedl v zadávací dokumentaci vedoucí krajského odboru investic Pavel Šrom. Jako s předpokládanou celkovou výší nákladů na obnovu S-centra jako domova se zvláštním režimem kraj počítá se 350 miliony korun. I vzhledem k tomu, že vítěz tendru bude mít na zpracování projektové dokumentace půlroku, tak podle krajského harmonogramu se počítá se zahájením stavebních prací až na začátku roku 2024. Přitom mají pokračovat i práce na přípravě zcela nového domova se zvláštním režimem v Rohatci, kde by měla samotná výstavba začít ještě o rok později.

Zábava a sport

AQUA V PARKU. Finančně nejnákladnější investiční akce kyjovské radnice v její nejnovější historií dostává jasné obrysy v městském parku. Už v červenci se tam otevřelo modernizované koupaliště. Do roka by tady měla zahájit provoz i krytá část aquaparku za 285 milionů korun bez daně. Hlavním lákadlem právě stavěné části má být saunový svět a moderní krytý bazén. „Termínem předání stavby je podle smlouvy devátý červen příštího roku,“ uvedl místostarosta Daniel Čmelík. Vnitřní část areálu by se pak měla návštěvníkům otevřít následně v létě. Nové letní koupaliště bude mít před sebou první celou sezonu, jeho provoz má totiž začít v červnu.

DŮM PŘÍRODY. Nový Dům přírody, který vzniká v Hodoníně přestavbou objektu Centra ekologické výchovy, má být v místní části Bažantnice hotový v létě nového roku. Rekonstrukce i s daní vyjde na třiašedesát milionů korun. S desítkami milionů korun na Dům přírody počítá i rozpočet města na nový rok. „Čtyřiačtyřicet milionů korun,“ přiblížil částku připravenou na návštěvnické centrum mluvčí radnice Josef Horníček. Jen expozice, s jejíž instalací se má začít předběžně v červnu, si vyžádá sedmnáct milionů korun. Na Dům přírody, který má návštěvníkům přiblížit význam Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava, se městu podařilo sehnat vícezdrojovou finanční podporu.

LANOVÉ CENTRUM. Poté, co tornádo před rokem a půl zničilo 3D bludiště u Zoologické zahrady v Hodoníně, vznikne nové vícegenerační lanové centrum u Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. To nahradí v přístavu stávající. „Dominantou atrakce bude vyhlídková věž ve tvaru majáku. Hlavní nosnou konstrukcí bludiště tvoří ocelové sloupy, vzájemně spojeny lávkami s překážkami ústící do domečků zavěšených na sloupech,“ přiblížila mluvčí veselské radnice Simona Dufková s tím, že překážky mezi lávkami budou symbolizovat například chaluhy, rybí hejno, bubliny nebo lekníny. „Design atrakce připomíná vodní svět, a perfektně tak zapadne do celého konceptu dané lokality,“ doplnila mluvčí. Firma, která vysoutěžila městskou zakázku za čtrnáct milionů korun, by měla kompletní lanové centrum dokončit ještě před zahájením letní turistické sezony na Baťově kanále.