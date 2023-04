/VIDEO/ Hojně navštěvované někdejší šlechtické sídlo v Miloticích na Hodonínsku proměňují filmaři znovu na rodový zámek Kostka. Za velikonoční atmosféry se stává dějištěm scén pro komedii Jiřího Vejdělka Aristokratka ve varu. Nový příběh podle předlohy milotického kastelána Evžena Bočka tady rozehrávají v hlavních rolích Tatiana Dyková, Hynek Čermák, Eliška Balzerová, Pavel Liška, Yvona Stolařová a další herci.

Novinka odehrávající se uvnitř milotického barokního zámku má na co navazovat. Za úspěšnou Poslední aristokratkou totiž zavítalo do kin více než půl milionu diváků. Aristokratka ve varu má premiéru naplánovanou na začátek příštího roku. „Příběh se tentokrát odehrává na jaře, o Velikonocích. Kromě legrace a zámeckého prostředí se mohou diváci těšit na svoje oblíbené herce a spoustu milostných eskapád. Na Kostce to bude vřít,“ přiblížil právě natáčenou novinku režisér Jiří Vejdělek.

Přestože děj zpestří také několik nových postav, diváci se mohou opět těšit také na populární Elišku Balzerovou. Tu si diváci oblíbili i v roli zámecké hospodyně Anežky Tiché, jejíž kulinářské umění posunují ještě o krůček výše variace s ořechovkou. „Od premiéry v roce 2019 mi díky paní Tiché nosí diváci a fandové Aristokratky často místo květin lahev ořechovky. Mám už dost slušné zásoby,“ pousmála se herečka.

S natáčením Aristokratky ve varu souvisí i pozdější start nové návštěvnické sezony. „Už jsem si na filmaře zvykl. I když letos zahajujeme sezonu a otevíráme zámek pro návštěvníky hned poté, co tady dotočí poslední obraz,“ doplnil milotický kastelán a autor knižní předlohy Evžen Boček.

Novou sezonu na státním zámku Milotice tak zahájí až poslední dubnovou sezonu. „Po natáčení v Miloticích se tvůrci snímku přesouvají na zámky Lemberk a Rájec nad Svitavou,“ dodala propagační filmu Gabriela Vágner.