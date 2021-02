Milotičtí přistoupili na první pohled k nepopulárnímu kroku. Sazbu ročního poplatku za svoz komunálního odpadu zdvihli z pěti set na osm set korun. „Mimo jiné za tím stojí nárůst cen za svoz a uložení odpadu, a to i za ty komodity, za které jsme byli ještě začátkem minulého roku honorováni,“ vysvětlil milotický starosta Josef Levek. Poukázal na biologický odpad a papír. „Zatímco jsme si obojí nechali za úplatu odvážet, dnes za tyto služby platíme,“ podotkl starosta.

To potvrdil i Jiří Sochor. S místními hasiči navíc pomáhali papír odvážet. „Byl jedním ze zdrojů našich příjmů. Nyní nám tak zbývá už jen svoz železa, který děláme dvakrát ročně,“ řekl za milotické hasiče Sochor.

O zmíněné příjmy sice Milotičtí přijdou, avšak pokračovat v třídění chtějí. Mohou totiž podle starosty aspoň výrazně snížit ztrátu, za níž stojí zdražení skládkování. Od toho se odráží i motivační systém. „Sice nastává zvýšení poplatku, ale zároveň se zvyšuje možnost dosáhnout větší slevy,“ upozornil Levek. Milotičtí tak mohou získat při efektivním třídění až osmdesátiprocentní slevu ze základní sazby poplatku. Už loni tak podle starosty místní díky třídění platili běžně 250 korun místo maximální pětistovky.

Slevy za odpad



Milotice

až 80 % za dobré třídění



200 korun pro lidi ve věku 66 až 79 let



osvobození od poplatku: lidé nad 80 let a každé třetí a další dítě v rodině



Šardice

až 70 % za dobré třídění



osvobození od poplatku: každé třetí a další dítě v rodině mladší 18 let a také dítě v roce jeho narození

Podobnou cestou šli v nedalekých Šardicích. Také tam mají lidé letos zvýšený roční poplatek na osm set korun. Z obecního rozpočtu totiž loni museli za odpad doplatit více než 1,7 milionu korun.

Zatím na jedné straně stálo větší množství odpadu na sběrném dvoře, což se odrazilo ve zvýšených nákladech za něj. „Hlavním důvodem je nová odpadová legislativa. Přináší razantní navýšení poplatků za skládky. To zčásti kompenzuje třídící sleva,“ přiblížila starostka Šardic Blažena Galiová.

Slevy mohou docílit díky lidem v domácnostech. Ti zas mohou ušetřit z poplatku díky třídění až 560 korun z osmi set. Úspěšnější jsou v tomto ohledu lidé z rodinných domů.

Radnice získávají za třídění příspěvek od obalové společnosti Eko Kom. Ta letos podle mluvčí Lucie Müllerové zvýší platby obcím za třídění o jedenáct procent.