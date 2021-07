Projednání stavu nebezpečí v souvislosti s vážnou přírodní katastrofou v Hodoníně a úprava rozpočtu města na rok 2021. To jsou důvody pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva v Hodoníně, které se uskuteční tuto neděli od osmnácti hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na Národní třídě.

Z domu obyvatelky hodonínské osady Pánov Jarmily Petrikové zůstaly po řádění tornáda pouze obvodové zdi. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Jeho svolání požaduje dvanáct opozičních zastupitelů. První z nich byli ze zastupitelského klubu Změny - Vítězslav Krabička a Ivo Knápek. „Hned pětadvacátého června, poté, co jsme objeli Bažantnici a Pánov, kde to byla hrůza a děs, jsme se domluvili na tom, že je ihned zapotřebí některé zbytečné městem plánované akce, jako jsou venkovní kluziště, grilovací místa a další, minimálně přesunout do příštího roku, každopádně s nimi letos nezačínat. Zásadní je totiž soustředit se na pomoc lidem, podnikatelům, městu,“ vysvětlil Krabička.