Na programu jednání bude například posílení personálních kapacit obecního úřadu, nastavení pravidel finanční podpory zasaženým obyvatelům Mikulčic či rozpočtová opatření. Mimo to mají skládat slib noví zastupitelé. Někteří stávající totiž rezignovali na svůj mandát. S tím souvisí i doplňující volba člena kontrolního výboru.

Zastupitelstvo se bude konat zřejmě v napjaté atmosféře. Ještě v závěru minulého týdne informovala policie o objasnění případu vyhrožování starostce. „Obviněná žena bydlící právě v této obci se při výslechu ke svému jednání doznala. Zodpovídá se z vydírání a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Hrozí jí tak čtyřletý pobyt za mřížemi,“ sdělil v pátek policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ještě v neděli se na svém facebooku veřejně přiznala k výhrůžce starostce formou SMS jedna z obyvatelek obce. „Chtěla jsem ji trochu vystrašit, ale samozřejmě jsem to nemyslela vážně a vůbec jsem nenapsala, že jí píchnu jídlu do břicha, ale že jí někdo může. Chtěla jsem, aby se začala zajímat o ty nešťastné lidi, kterých je mně nesmírně líto a o brigádníky, bez kterých by byla obec ještě v troskách, chodili nadření, špinaví a spálení od slunka a ona z nich udělala hospodské flákače,“ napsala na svém facebooku Jana s lítostí a s tím, že se byla starostce osobně omluvit. Ve vyjádření také uvedla, že zoufalý člověk dělá zoufalé činy. Pisatelka totiž přišla při tornádu o nastávající nevěstu, tedy snachu. „Všem, co mají rozbité nebo zbořené domy, přeji, aby se na ně stát nevykašlal a všem, kteří jim pomáhají i v dané situaci moc děkuji,“ napsala žena.

Na Setkání s občany, které se uskutečnilo v úterý večer v mikulčickém kulturním domě, starostka řekla, že pisatelce odpustila. Radní Josef Dvořáček ještě předtím první ženu radnice vyzval, aby trestní oznámení vzala zpátky. To ale podle šéfa krajského ředitelství policie Leoše Tržila neumožňuje zastavit trestní řízení. Další rozhodnutí v tomto případu bude na státním zástupci.