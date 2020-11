Ministr životního prostředí Richard Brabec v pátečním vyjádření vyzval k omluvě úředníkům resortu v kauze plánované těžby štěrkopísku a ohrožení zdroje pitné vody u Moravského Písku.

Ministr životního prostředí Richard Brabec | Foto: Deník / Jaroslav Balvín

Opírá se o aktuální rozsudek krajského soudu, který zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku a vrátil věc k dalšímu řízení. „Vyzývám všechny, kteří se této štvanice na úředníky aktivně účastnili, a těch důkazů v médiích je nepřeberně, aby se veřejně omluvili. A pokud se neomluví, ať se alespoň stydí za to, co zde posledních pět let prováděli nejenom v médiích, ale i při veřejných pojednáních, například v Senátu,“ vyjádřil se ministr k tomu, že soud podle něj potvrdil postup resortu zcela v souladu se zákony České republiky. Ten byl v minulosti častokrát kritizován kvůli vydání závazného stanoviska pro posouzení vlivů těžebního záměru na životní prostředí (EIA).