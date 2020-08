„Jeho památku si připomeneme spolu s příbuznými, zástupci Krajského vojenského velitelství a kamarády ve stejný den v deset hodin vzpomínkovým pietním aktem u pamětní desky v hodonínské radnici,“ uvedl mluvčí městského úřadu Josef Horníček.

Už o víkendu na mrtvé kamarády zavzpomínali kolegové z vojenské mise, a to v Rožmitálu. „Události z pátého srpna 1995 nás semkly a vytvořily z nás kamarády na celý život. Skupinu lidí, kteří se každoročně scházejí k uctění památky svých padlých kamarádů. Proto i dnes říkám: Petře, Luďo, jste tu stále s námi, nikdy na vás nezapomeneme,“ řekl tehdejší velitel a současný ředitel sekce na ministerstvu obrany Jaromír Alan. Kromě něj na vzpomínkovou akci do Rožmitálu na Šumavě dorazila zhruba třicítka dalších bývalých příslušníků českého praporu mírových sil OSN UNPROFOR.

Jak informoval zástupce kamarádů ze stanoviště Tanga-23 Repetitor a hlavní organizátor akce Roman Čelanský, v Rožmitále také odhalili lavičku válečných veteránů s věnováním. V příštím roce by rádi podobnou lavičku instalovali i v Hodoníně. „Sobotní ráno dne 5. srpna 1995 se stalo a dodnes stále je jedním z nejsmutnějších dnů pro Armádu České republiky i pro všechny blízké a kamarády těchto vojáků. Proto se již pětadvacet let každý první srpnový víkend v roce schází jeho rodina, kamarádi, spolubojovníci i další váleční veteráni a hosté, aby si připomenuli jejich oběť, zavzpomínali a vzdali čest jejich památce,“ přiblížil Čelanský.

Osudná první srpnová sobota roku 1995, kdy padli sedmatřicetiletý Luděk Zeman a dvaadvacetiletý Petr Valeš, byla již druhým dnem operace Bouře. Chorvatská armáda porušila příměří a tuto velkou ofenzívu nasměřovala na části území, které do té doby ovládala Republika Srbská krajina. A právě hranici oddělující znesvářené strany střežili vojáci mírové mise OSN. Ti ze současného Česka už od roku 1992, nejdříve ještě ve společném československém praporu a později v praporu Armády ČR.

Pohřbu Luďka Zemana v Hodoníně se osobně zúčastnil i tehdejší prezident Václav Havel, který tehdy položil věnec u katafalku s bílou rakví. Zeman se narodil v Hodoníně v roce 1958, studoval učiliště ve Strážnici a následně nastoupil v Agropodniku Hodonín, kde pracoval v mistřínském středisku dopravy. Do činné služby v Armádě ČR byl přijat v září 1994. Do mise UNPROFOR byl vyslán jako starší řidič mechanizovaného družstva. Zemřel na následky zranění po výbuchu minometného granátu. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podporučíka a vyznamenán medailí Za hrdinství.