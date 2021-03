Právě ona je jednou z prvních žadatelek o udělení ochranné známky Slovácko regionální produkt. Tuto značku budou moci používat výrobci především z Uherskohradišťska, Hodonínska a velké části Břeclavska, kteří splní daná kritéria. „Myslím si, že taková ochranná značku bude pro zákazníky zajímavá. Logo bude pro ně zárukou kvality a toho, že je na výrobcích, které pochází z našeho regionu,“ přiblížila tvůrkyně slováckých výšivek přednosti novinky.

Ta má podle Zdeňka Šmýda z Turistické asociace Slovácko podpořit drobné a střední regionální výrobce. Ti tak získají výhody při propagaci, podpoře prodeje e-shopem či nabídky na jarmarky po Česku. „Do konce března přijímáme žádosti těch, kteří jsou pyšní na to, co vyrábějí a chtějí dát certifikovanou značkou světu na vědomí, že to vyrábějí na Slovácku,“ uvedl Šmýd. Mezi kritérii pro udělení ochranné známky jsou například standardy kvality, šetrnost k životnímu prostředí, a to i co se týká materiálu výrobku i jeho obalu.

Doplnil, že aktuální výzva ale neplatí pro výrobce alkoholických nápojů. Pro ně Turistická asociace Slovácko spolu Regionem Slovácko v Uherském Hradišti připravují speciální výzvu.