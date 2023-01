Proč a kdy jste začali s myšlenkou přestavby Casina a jeho nového využití?

První myšlenky byly už v roce 2018. Právě kvůli tomu, že gastrobyznys jsme dělali už dlouho. Dělal jsem v něm už od svých osmnácti let. Z toho nespaní přes pátky a soboty jsme byli unavení, a říkali jsme si, že ten dům, pozemky a celý prostor kolem mají mnohem větší tržní potenciál, než tam provozovat restauraci a diskotéku. Taky jsme vnímali to, že podnikání v gastronomii je rok od roku složitější. Například s EET, když ji máte, jiný zase nemá. V konkurenčním boji se pak těžko obstojí. Byli jsme tak nuceni uvažovat o jiné cestě, když by podnikání v gastru skončilo. A v roce 2019 jsme k tomu započali první kroky. Na město jsme podali první žádosti. Na radě jsme představili naše první návrhy, co bychom tam chtěli udělat. Město se tehdy vyjádřilo velmi opatrně. S tím, že pozemky, které potřebujeme k našemu záměru, zanese do balíčku změny územního plánu.

Váš projekt byl ale původně v něčem jiný, než je nyní. V čem?

Ten původní byl zhruba na 180 garáží a šedesát bytů. První koncepce byla taková, že jsme chtěli byty pro vyšší střední třídu a pro střední třídu. Vnímali jsme, že se tady v regionu spíše rekonstruovalo, než že by se stavělo nové. Opravovala se kasárna, nějaké panelové byty, ale pro vyšší střední a střední třídu se tady toho moc neudělalo. Viděli jsme, že lidé z této kategorie odcházejí například do Lužic, do Kyjova a hledají bydlení mimo Hodonín. Ten jim totiž nic nenabízí. Řekli jsme si, že bychom udělali něco pro tyto lidi. Připravili jsme projekt. Zveřejnili jsme jej začátkem roku 2022. Přišla ale Speciální vojenská operace, přišlo uvalování sankcí ze strany Evropské unie. V tu ránu jsem vypozorovali obrovský kolaps ekonomiky. Lidi, pro které jsme projekt připravovali, střední třída, dostanou těžkou ránu. Pro to, aby byl projekt životaschopný, tak jsme museli některé byty zmenšit. Předpokládali jsme, že předtím by devadesát procent lidí dostalo hypotéku, jenže od jara 2022 by už na ni většina nedosáhla. Měli jsme nabídku bytů zveřejněnou zhruba dva měsíce, ale kvůli zmíněné situaci jsme ji museli stáhnout. Téměř celý rok se pak projekt předělával. Nyní bychom chtěli koncem měsíce zveřejnit novou nabídku, i s novou vizuální podobou.

Co se dále dočtete:



- Jak to bude s parkováním.



- Kdy se bude stavět.



- Kdy se do kompexu nastěhují prvníé obyvatelé.

#paywall

Jaký počet bytů chcete do prodeje nabídnout nyní?

Původně jich bylo šedesát, nyní jim máme čtyřiaosmdesát, de facto na stejné ploše.

A koncový zákazník zůstává?

Vytvořilo se více bytů pro střední třídu. U těch, kteří jsou pod střední třídou, nepočítáme, že dostane hypotéku. Je katastrofa, že člověk, který chodí normálně do práce a bere průměrnou mzdu, nedostane hypotéku. To je tragédie dnešní doby, a my jsme se jí museli přizpůsobit.

Plánovaná proměna v Hodoníně: z herny a hudebního klubu byty a podzemní garáže

A parkování zůstane ve stejném rozsahu?

Ano, počítáme s ním pořád stejně. Jsou to tři patra garáží a sklepních kójí i s vyhrazenými místy pro vozíčkáře. Chceme, aby za námi zůstalo něco pěkného. Navíc vnímáme, že v Hodoníně je obrovský problém s parkovacími místy.

Před samotnou stavbou ale musí jít současné kasino k zemi, že?

Ano. Budovu se snažíme zbourat už od začátku roku 2022. Na stavebním úřadě máme demoliční výměr, o kterém jsme doufali, že bude nařízena demolice kvůli havarijnímu stavu. Doložili jsme i statický posudek o havarijním stavu. K tomu přibyl i druhý posudek. Asi už půl roku máme zaplacenou zálohu a máme podepsanou smlouvu o demolici. Doufali jsme, že budeme bourat mnohem dřív. Samozřejmě nás netěší tamní požáry. Těch posledních dvacet požárů tam vůbec nemuselo být. Protože z naší strany byla vůle to zbourat, akorát jsme měli svázané ruce byrokratickým kolotočem. Opakovaně jsme to zabezpečovali a řešili s policisty. Přesto zabezpečení často nevydrželo ani čtyřiadvacet hodin. Ukázalo se to jako mrhání penězi. Máme z toho jen trápení. A doufáme, že to konečně zmizne.

Přesto, jaké jsou vaše výhledy, kdy byste mohli začít stavět?

Je šance, že bychom mohli začít v tomto roce. Když všechno půjde, jak má, tak by se mohlo začít vyklízet a bourat v průběhu února.

Následná nová stavba?

Technické záležitosti jsou téměř vyřešené. Jednou z poslední věcí, které řešíme, jsou vrty pro tepelná čerpadla. Aktuálně se nám schvaluje povolení na báňském úřadě. Geologický průzkum jsem už prováděli kvůli podzemním garážím.

Do jaké hloubky tedy půjdete?

Základová deska bude v mínus jedenácti metrech.

Často to bývá tak, že se byty prodávají už v době výstavby. Jak to máte naplánované vy?

Máme to naplánované tak, že během měsíce spustíme předprodeje. Platby máme rozvržené do pěti částí s tím, že první je zálohových patnáct procent. Dalších patnáct při vydání stavebního povolení. Při pokračování stavby budou následovat další platby. Z naší strany totiž jde o čtyřleté financování projektu, který spolkl poměrně dost peněz. Firmu jsme převzali v roce 2019 s velkými závazky, které jsme vypláceli.

Kdy se mají do vašeho bytového komplexu stěhovat jeho první obyvatelé?

Koncem roku 2024 je teoretická šance, že by to mohlo být. Realističtější hlasy ale mluví i o tom, že by se sem první obyvatelé stěhovali v roce 2025.