Nakonec ale radní ustoupili. Jak Deník informoval místostarosta Ondřej Fialík celou problematiku týkající se výpovědi tak stáhli z programu úterní rady. „Úředníci pustili do rady možná v dobré víře, ale bez vědomí vedení města, úplně nepřipravený materiál. My jsme chtěli řešit ekonomiku lodi a všechno kolem ní, ale oni tam poslali jen výpověď z nájmu. Navíc s panem Ondrušem nebylo vůbec jednané,“ uvedl místostarosta s tím, že chtějí znát i pohled provozovatele.

Tomu také ve středu ráno z radnice volali výsledek z rady. „Ten materiál do rady neměl spatřit světlo světa. Chtěli jsme znát ekonomiku lodi, na tomto základě pak jednat s panem Ondrušem o tom, jak to vidíme my, a jak on. Ne z čista jasně výpověď, to si myslím, že se v normální společnosti nedělá,“ řekl Fialík.

Hodonín řeší změnu u Konstancie. Sprosté, tvrdí provozovatel U Jezu

Ledy se pohnuly. Tak zareagoval na zprávy z poslední městské rady provozovatel městské lodi František Ondruš. „Ani jsem v to nedoufal, ale hned ráno mi volal starosta, omluvil se a situaci mi vysvětlil. Teď doufám, že se bude dál jednat a začneme se seriózně bavit o tom, co s Konstancií dál, a že vše bude k prospěchu věci a pro podporu cestovního ruchu,“ sdělil před další plavbou kapitán Ondruš.

Loď Konstancie slouží pro výlety po řece Moravě, přístaviště má v Hodoníně U Jezu. Je majetkem města, o provoz se stará soukromník. Podle původního programu městské rady mělo být jedním z bodů vypovězení smlouvy.