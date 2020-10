V nemocnici sloužil až do pondělního rána. „Stal se ze mě pomocný sanitář. Odnášel jsem vzorky z ambulancí do laboratoří na hematologii, případně na biochemii. Také jsem odvážel pacienty z urgentního příjmu či z chirurgické ambulance na rentgen, a pak zase z příjmu na konkrétní oddělení,“ přibližuje hlavní záběr první noční směny osmačtyřicetiletý místostarosta.

Jako dobrovolný hasič tak na konci víkendu vystřídal kolegy z Vracova a Šardic, kteří už měli své dvanáctky za sebou. „Když fyzicky můžu, tak to udělám, byť alespoň tím, že třeba pomůžu s převozem pacientů,“ podotýká Kuchař.

Jak říká, v současné situaci může pomoci téměř každý. „Je dobře, když je člověk zdravý, nebojí se a přiloží ruku k dílu v nemocnici. Ta pak může pomáhat například jeho nemocné rodině, příbuzným, kamarádům, známých a zkrátka těm, kteří nemocniční péči potřebují,“ zamýšlí se místostarosta.

Zároveň připomíná, že se nemohl pohybovat po odděleních, kde se nemocniční personál stará o covid pozitivní pacienty. Těch je na lůžkách kyjovské nemocnice už téměř šedesát. To také na Kuchaře zapůsobilo. „Člověk si při práci v nemocnici více uvědomí, co nákaza covidu-19 obnáší. Rozhodně nejde o nějakou nafouknutou bublinu. Když člověk sleduje, jaké případy v nemocnici přijímají, tak také vidí, že je personál opravdu unavený a potřeboval by si odpočinout,“ popisuje své dojmy ze služby místostarosta.

Za chybějí sanitáře nyní slouží ve všední dny dobrovolníci z Českého červeného kříže. „Pokud bude však zapotřebí zajistit služby o víkendu, tak nemám problém opět nastoupit,“ ujišťuje Kuchař, který stál před pětadvaceti lety u obnovy činnosti kyjovských dobrovolných hasičů.

Jak dodává ředitel nemocnice Lubomír Wenzl, tak s pomocí dobrovolných hasičů má velice dobré zkušenosti už z jarních měsíců. „Spolupráce s dobráky je perfektní. Moc jim děkuji. V daný okamžik vytrhli nemocnici a hlavně pacientům trn z paty tím, že byli schopní a ochotní přijít na pomoc,“ smeká Wenzl.