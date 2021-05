„Do měsíce začne hnízdo opouštět a návštěvníci si budou moci tuto malou sovu prohlédnout,“ informovala ve středu mluvčí hodonínské zoo Marie Blahová.

Jak přiblížil zootechnik Jiří Ingr, který se chovem ptactva v zoo zabývá, zdejší chovný pár vytvořili puštíci bělaví, kteří do Hodonína přicestovali ještě coby mláďata ze zoologických zahrad v Ostravě a v Hluboké nad Vltavou. Také čerstvého hodonínského rodáka, který přišel na svět 26. dubna, čeká zřejmě v budoucnu lákavá cesta. Jakmile mladý puštík bělavý odroste, tak se má zapojit do projektu rakouské záchranné stanice. „V tomto programu jsou mladí ptáci po několikadenní intenzivní přípravě vypouštěni do volné přírody do velmi pečlivě vybraných a vhodných lokalit,“ upozornil Ingr.

Jak dodala mluvčí, hodonínská zoo dlouhodobě spolupracuje také se Záchrannou stanicí a Domem Poodří v Bartošovicích na Moravě. „Do tohoto programu jsou předávána mláďata dalších odchovaných sov ze Zoo Hodonín, a to sovy pálené a sýčci obecní,“ doplnila Blahová.