„Cílem soutěže je úprava veřejného prostoru podle projektové dokumentace. Projekt zpracoval atelier Per Partes, a to na základě studie, ke které se v květnu letošního roku vyjádřili i občané z okolních domů. Součástí projektu jsou výsadby stromů, keřů, trvalek, založení trávníku, dlážděných ploch, dále vybavení herními prvky, lavičkami či pergolou,“ přiblížila mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Zúčastněné týmy se tentokrát musely v blízkosti bytových domů vypořádat i s nestálým počasím a především občasným deštěm.

„Ale zahradníci musejí pracovat za každého počasí, což si tady také vyzkouší. Každopádně to tady budou mít místní pěkné, kvést by to tady mělo od jara do podzimu. Navíc zde budou mít i dětské hřiště a právě tady pokládáme trávníky, což si tady některé děti vyzkoušejí poprvé,“ sdělila Romana Holubová, učitelka odborného výcviku ze střední školy v Třešti na Jihlavsku, která zvelebovala pátý úsek.