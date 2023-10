Zatím zůstává v Kyjově osamocenou a jedinou stojící dominantou, která připomíná ještě nedávno rozlehlý areál zdejší mlékárny a zašlou slávu kyjovských sýrů. Nad mlékárenským komínem se pomalu ale jistě začínají stahovat mraky, s vyhlídkou demolice.

Současný stav cihlového mlékárenského komína v Kyjově. | Video: Deník/Petr Turek

V nejbližších měsících o něj ale zatím obyvatelé ani návštěvníci Kyjova z největší pravděpodobností nepřijdou. „Stav komína není příliš dobrý, lehoulince se naklání směrem do parku. Podle statiky je stabilizovaný, takže nehrozí jeho pád,“ přiblížil současný stav místostarosta Daniel Čmelík.

Jenže v případě, pokud se v okolí komína začne stavět a nastoupila by těžká technika, zřejmě se bude poroučet k zemi. „K tomu, aby se komín zastabilizoval a vydržel blízkou manipulaci, tak by se musel zajistit poměrně zásadní investicí, která by byla v řádech milionů korun. Navíc ani po tomto zajištění by nebyla stoprocentní jistota, že by manipulace těžkých strojů a výstavba v bezprostřední blízkosti statiku komína nepoškodila. Z těchto důvodu je rozumnější a bezpečnější a poslední rozhodnutí je takové, že by se komín zbořil,“ vysvětlil místostarosta.

VIDEO: Opravy zcela uzavřely silnici přes Ždánický les na Bučovice. Podívejte se

Radnice si také letos objednala zpracování projektové dokumentace na demolici pivovaru a revitalizaci areálu mlékárny. „Zatím jsme neřešili, kdy bychom ke shození komína přistoupili. Byly jiné priority, především bazén. Samozřejmě kdybychom chtěli nějakým způsobem zdemolovat i pivovar, nabízí se současná demolice pivovaru i komína,“ uvedl místostarosta.

Bourání ale letos ještě není na pořadu dne. „Za sebe můžu říct, že s lokalitou rozhodně chceme pohnout. Teď budeme mít hotovou územní studii, zanese se do územního plánu. Začneme komunikovat intenzivně s nějakými developery, případně firmami, které by byly ochotné jít do projektu družstevního bydlení. Myslím si, že v horizontu roku, dvou let, by bylo vhodné, aby to bylo zdemolováno, aby se dalo s lokalitou dále pracovat,“ doplnil Čmelík.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Katalogový soupis Národního památkového ústavu obsahující i stavby, které nejsou kulturní památkou, přibližuje v Urbanově ulici areál mlékárny s kruhovým cihlovým komínem z roku 1935 coby objekt industriální dědictví. Město koupilo areál od zkrachovalé mlékárny před osmi lety za osm milionů korun. Po loňském dokončení demolice stojí z mlékárny na místě už jen komín.