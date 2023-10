Právě o budoucnosti toho prostoru a návrhu územní studie debatovaly desítky příchozích v pondělí večer v estrádním sále kyjovského kulturního domu. Plány i studií místní obyvatele provedli architekti, autoři vítězného řešení architektonické soutěže pro toto území. „Primárně jde o prostor kolem mlékárny a pivovaru, plus ve druhé etapě území dnešních tenisových kurtů a třetí etapa území dnešního letního kina. Náš plán je v této fázi pracovat s etapou číslo jedna,“ nastínil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

První oblast pojali architekti z kanceláře Senaa ještě trochu šířeji, a to především na východě. „Důležité jsou vstupy do území, výrazné je nároží Dobrovského ulice a Komenského třídy. V území je funkční kavárna, pražírna a jsou tam obchody. Z toho důvodu jsme tamní prostor nechtěli zastavět,“ přiblížil kyjovský architekt Václav Navrátil.

Stojící auta současnosti by tak v budoucnu mohla podle architektonického návrhu nahradit zeleň se stínícími stromy. Parkování totiž s kolegy řešil podstatně jiným způsobem, než funguje nyní. „Je zde navržena kombinace podzemních a nadzemních parkovacích odstavných ploch,“ přiblížil architekt Jan Sedláček.

Převažovat by tady tak neměla odstavená auta stojící pod širým nebem. „V podzemí máme 220 parkovacích stání s tím, že padesát je určených pro veřejnost a 170 pro bydlící rezidenty. Asi pětatřicet je pak nad zemí,“ nastínila počty navržených stání Eva Pokorná z týmu Senaa, jehož rukopis má mimochodem i minulý měsíc otevřené aquacentrum.

Zásadně novým prvkem v prostoru současného brownfieldu mlékárny a pivovaru je ale kromě bytové výstavby i nové pivovarské náměstí o čtrnácti setech metrech čtverečních, které by podle architektů mohlo nabídnout Kyjovu i novou kulturní scénu obklopenou komerčním parterem okolních domů. „Důležitým prvkem je zachování hmoty pivovaru ve stávající podobě nebo v nové podobě ale stávajícím tvaru. Dům by měl být využitelný pro kulturní akce. V plánu je zde multifunkční sál a zázemí jak pro účastníky, tak návštěvníky akcí,“ uvedl Navrátil.

Budoucnost nynějšího komplexu bývalého pivovaru zatím nezadržitelně směřuje ke stejnému osudu, který potkal před dvěma lety protější mlékárnu. „Co se týká pivovaru, tak v této době se zpracovává projektová dokumentace pro kompletní demolici této stavby. Po průzkumu celého objektu, už dneska vykazuje i statické poruchy. Stavba pivovaru a její rekonstrukce by si vyžádala tak vysoké finanční nároky, že by bylo lépe ji srovnat se zemí a postavit místo ní buď repliku tak, jak je v návrhu ateliéru Senaa, nebo něco jiného, co bude umožňovat regulativ v rámci územní studie,“ sdělil vedoucí radničního odboru rozvoje města Roman Pekárek.

Rozhodnutí o demolici ale ještě nepadlo, a to ani v případě blízkého a naklánějícího mlékárenského komína. Ten tak zatím v lokalitě zůstává jako poslední památka na mlékárenský komplex.

Při pondělním veřejném zasedání se ale hosté dotkli ve svých dotazech také následných dvou etap. Na nahrazení tenisových kurtů novým bydlením a zelení se příchozí celkem shodli, u budoucnosti letního kina na stávajícím místě už to tak jednoznačné nebylo. Například ředitel kyjovského Městského kulturního střediska Ladislav Pavluš zauvažoval i o zastřešení amfiteátru.