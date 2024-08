Rybářství i rybníkářství mají u nás dlouholetou a úspěšnou tradici. Velké rybniční soustavy měly po staletí významný vliv na prosperitu regionů. Dnes vedle hospodářského využití oceňujeme přínos rybníků i k bohatství krajinné biodiverzity a ke zmírňování vlivu dopadů změn klimatu. A proto fondy EU tuto oblast podporují. To je i případ Rybníkářství Pohořelice na jihu Moravy, kde realizovali několik desítek úspěšných evropských projektů.

Moravští Pernštejnové nebo rakouští Lichtenštejnové se zasadili o vznik rozsáhlých rybničních soustav dodnes zdobících krajinu i zásobujících rybami jih Moravy. Dnešní rybniční soustavy v tomto regionu spravuje pod společnou hlavičkou akciová společnost Rybníkářství Pohořelice. Hospodaří vedle velkých pohořelických rybníků i na lichtenštejnských rybnících na Lednicku a Mikulovsku, a v neposlední řadě i jaroslavických rybnících na Znojemsku.

Dnešní rybníkářství v Pohořelicích patří mezi ilustrativní příklady, jak fondy EU pomohly v celkové modernizaci a rozvoji rybníkářství a rybochovného průmyslu u nás. Během programového období v letech 2014 až 2020 realizovala společnost s podporou získanou z Operačního programu Rybářství celkem 58 projektů! Tyto investice pomohly zmodernizovat nejenom výrobu, ale také samotné prostředí chovných rybníků. Ve firmě obnovili staré vybavení, pořídili těžkou techniku na úpravu rybníků či zmodernizovali prodejnu ryb ve Velkém Dvoře.

„Každá vhodně investovaná koruna se příznivě odráží na lepší konkurenceschopnosti firmy, vyšší kvalitě ryb a výrobků z nich i lepších pracovních podmínkách,“ okomentovala přínos projektů Lenka Schmidtová z výrobního oddělení. Mezi největší investice pak patřily dvě velké rekonstrukce přímo na sádkách. Bylo třeba obnovit a modernizovat současné rybochovné zařízení, rozvody vody a zlepšit bezpečnost.

Stavbu líhně stihli včas

Nejdůležitějším úspěšně realizovaným projektem byla přestavba rybí líhně u Velkého Dvora v Pohořelicích. Tento projekt zahrnoval úplné zbourání staré a výstavbu zbrusu nové líhně, která u nás nemá obdobu. „Jako firma, která se zabývá jak kontrolou užitkovosti a šlechtěním ryb, tak chovem generačního materiálu pro produkci různých sladkovodních ryb, potřebujeme líheň,“ provází Roman Osička, ředitel Rybníkářství Pohořelice.

„Stávající líheň už byla takzvaně za zenitem. Měla zastaralé technologie, prostory byly menší, produkce dostačovala pouze pro naši společnost, a ne pro potřeby dalších zájemců. Takže bylo na místě rozhodnutí pro vybudování líhně zcela nové,“ popisuje ředitel na první pohled jednoduchý příběh.

Zásadním úskalím bylo, že staveb tohoto určení se staví naprosté minimum, a realizace, které se nakonec ujala brněnská firma Stavos, musela proběhnout dle přesně stanového harmonogramu v mimoprodukční sezoně. „Líheň funguje zpravidla od února, března do července,“ vysvětluje ředitel Osička. „Proto zbýval na zbourání staré a výstavbu nové líhně pouhý půlrok. I přesto se termín dodržet podařilo,“ s úlevou uzavírá.

Nyní nová líheň produkuje více jak sto milionů háčkového plůdku, a to jak pro vlastní produkční potřeby firmy, tak pro zájemce z celé ČR i ze zahraničí. Nová líheň je v současné době největší a nejmodernější v republice. „Celý projekt za 28 milionů korun byl realizován za podpory fondů EU ve výši deset milionů,“ doplňuje informace ředitel.

Světoznámý pohořelický kapr

Rybníkářství Pohořelice hospodaří na 1600 hektarech vodních ploch. Rybářské právo vykonává i na střední Novomlýnské nádrži, kde je z důvodu ochrany přírody lov pouze extenzivní, a má v pronájmu asi 100 hektarů rybníků i na Žďársku.

Velmi významného ocenění, chráněného označení původu, v rámci celé EU dosáhl Pohořelický kapr. Takovéto označení může získat pouze výjimečný a kvalitní produkt, jehož výroba je úzce spjata jak s danou oblastí, tak i bohatou tradicí. Výjimečná kvalita kapra je dána dodržováním správné výrobní praxe a také jedinečnými půdními a klimatickými podmínkami jižní Moravy.

„Novým projektem, na který se nyní zaměřujeme, je modernizace zpracovny ryb,“ dokládá ředitel Osička neúnavnost, s níž v Pohořelicích pracují. „Pro nás je to součást propagace konzumace ryb, která má v českých domácnostech klesající úroveň. V současnosti je to jen něco málo přes kilogram ryb na osobu a rok. Jdeme tedy hospodyňkám vstříc tak, že ryby připravujeme až do fáze hotových porcí, aby je mohli jen položit na pánvičku,“ vysvětluje.