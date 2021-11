Rejdění divokých kachen ve vodách Jevišovky ani skotačení páru nutrií v trávě nikdo neruší. V blízkosti obecního úřadu v Tvořihrázi na Znojemsku se pohybují lidé jen ojediněle. Téměř opuštěné zde stojí i auto s nápisem Mobilní pošta. Během necelé hodiny k němu zavítají jen dva lidé. „Přinesla jsem jen vrátit dopis, který mi byl doručený omylem. Tak jsem si přitom koupila známky,“ svěřila se důchodkyně Marie Sovová.

Patří k málu lidí, kteří novinku České pošty využili. „Nejvíc chodí starší lidé, proplácím jim poukázky, vybírají hotovost nebo posílají dopisy. Někde si na službu teprve zvykají, jinde na mě čeká i deset lidí,“ řekl zpoza přepážky Alexej Puzder.

S autem Mobilní pošty zajíždí jedenkrát týdně do dvacítky obcí na jižní Moravě, vždy na zhruba hodinu. Provozovatel posílá do terénu dvě auta. „Jedno obsluhuje obce na Břeclavsku a Hodonínsku, ve kterých byla poničena pobočka pošty nedávným tornádem a druhé je od 20. října v testovacím provozu ve dvacítce obcí, které navštěvuje podle jízdního řádu,“ popsal mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Zkušební provoz pošt na kolečkách potrvá přibližně měsíc. Přesný konec není zatím určen. „Ke konci roku zájem vyhodnotíme a rozhodneme o dalším rozšíření a působení,“ dodal Vysoudil.

V pojízdné poště si mohou lidé vyřídit vnitrostátní i mezinárodní zásilky, poštovní poukázky, služby SIPO, koupit kolky, telefonní karty nebo noviny.

Mobilní pošta na jižní Moravě:



• Provozovatelem je Česká pošta.



• Do obcí vysílá dvě dodávky s označením.



• Jedna jezdí denně do obcí po tornádu



• Druhá jednou týdně do 20 obcí, kde není kamenná pobočka.



• Lidé si mohou vyřídit listovní zásilky, balíky, poukázky, nakoupit ceniny či noviny.



• Na konci roku provozovatel testovací provoz vyhodnotí a určí další fungování Mobilních pošt.

Platit mohou i kartou. „Je to vítaná služba pro občany, zvlášť ty starší. Kamennou pobočku jsme v obci nikdy neměli a lidé musí dojíždět do Horních Dunajovic nebo Znojma. A obec nic nestojí, jen jsme zajistili přípojku elektřiny,“ uvítal službu starosta Tvořihráze Bohuslav Dolníček. V obci žije přes čtyři sta obyvatel.

Pomyslný trn z paty vytrhla Mobilní pošta obyvatelům dvou obcí na Slovácku po útoku ničivého tornáda, které tam zničilo kamenné pobočky. Už čtvrtý měsíc si vyřizují poštovní záležitosti každý den u poštovního auta v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku a doposud také v Lužicích na Hodonínsku.

Právě Lužičtí se ale od pondělí mohou vrátit do kamenné pošty, přestože její oprava není stále u konce. „Od prvního listopadu bude otevřena pošta v Lužicích, mobilní pošta do obce již zajíždět nebude,“ potvrdil Deníku Rovnost Romana Novotná z hlavní pošty v Hodoníně, která službu zajišťuje.

Podle tamního starosty Tomáše Kláska budou práce na opravách dokončovat řemeslníci za provozu. „Pokračují například práce na střeše, předpokládám, že do konce roku bude hotovo,“ upřesnil starosta.

Na návrat do normálu se těší i obyvatelka Jana. „Uvidím známé tváře za přepážkou a zase se posuneme kousek k normálnímu životu. Ale bez Mobilní pošty bychom to měli komplikovanější, skvělý nápad,“ ocenila starší žena ve frontě v Lužicích.