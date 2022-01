To už by se měli dělníci vrhnout do práce na hlavním stadionu, kde je čeká nultá etapa modernizace areálu. Konkrétně půjde o výstavbu běžecké osmidráhy. „Těšíme se na ni, je potřeba pro velké závody. Navíc tu stávající poničilo tornádo,“ přiblížil atletický trenér Antonín Slezák, který je zároveň ředitelem sousední školy.

FOTO: Výbuch v rodinném domě na Hodonínsku zranil muže, zřejmě unikal plyn

Novinka má být hotová do června tak, aby na ni už mohli závodit účastníci republikového atletického šampionátu, který Hodonín hostí před začátkem letních prázdnin. Pak má přijít na řadu zázemí, tedy i šatny a sociální zařízení. „Tribuna i sociálky už dlouhodobě nevyhovují, přitom tady slouží pro více sportů. Nové zázemí by si zasloužili hokejbalisté, kterým jsem dokonce zařizoval novu časomíru,“ řekl zastupitel Roman Filip, který byl dlouhá léta fotbalovým i hokejbalovým funkcionářem.

Samotná nová tribuna je v plánu šesté z deseti etap tvorby nové podoby sportovního areálu. Úplnými novinkami mají být například park s menším travnatým hřištěm, sportovní náměstí, občerstvovací bufet a vrhačský sektor za Integrovanou střední školou. „Určitě ho vítáme s pořádnou klecí a oplocením zajišťujícím bezpečí pro okolí,“ přiblížil trenér atletů.

Příjemné místo

Nový a především jiný má být vstup do sportovního areálu. Diváci, sportovci i další návštěvníci se mají totiž ke sportovištím dostat od parkoviště za městskou sportovní halou nebo od zoologické zahrady. „Rádi bychom celý areál více otevřeli občanům města, aby zde našli další příjemné místo k trávení volného času,“ uvedl při úvodním představení studie starosta Libor Střecha. V koncepci se ale počítá i s úpravou jižního vstupu, který využívá většina příchozích doposud.

Sportoviště U Červených domků mají dlouhou historii. Jak zmiňuje znalec hodonínské minulosti a fotograf Antonín Kučera, tak na hřišti U Červených domků hrávali fotbalisté Moravie Hodonín už v roce 1919. O pět let později tady pak nástupce SK Hodonín zahájil výstavbu nového fotbalového areálu. „Z prvního stadionu U Červených domků s dřevěnou tribunou a škvárovým hřištěm pár fotografií zbylo, i když tribuny byly již dávno zbourány a v jeho sousedství byl pak vybudován víceúčelový sportovní stadion. Původní škvárová plocha bývalého stadionu pak byla používána jako hřiště tréninkové,“ přiblížil Kučera.

Úklid vraků: z parkovišť v Kyjově zmizelo více než třicet aut bez technické

Výstavba hlavní tribuny u travnatého hřiště patří do sedmdesátých let minulého století. Jeden šlágrů hostil stadion tehdejší hodonínské Sigmy v roce 1990, kdy tady bojovaly ve finále Českého poháru týmy Dukly Praha a Slávie Uherské Hradiště. „To je senzace,“ nechali se slyšet hráči Slavie, když si dva dny před utkáním přijeli vyzkoušet hodonínský trávník, jak psalo tehdejší Slovácko.

Dukla v sestavě s někdejšími reprezentanty Radomírem Látalem, Karlem Radou, Janem Suchopárkem, Günterem Bittengelem, Pavlem Hapalem či Jiřím Němce porazila před šesti tisíci diváky u hřiště a dalšími desetitisíci u televizních obrazovek svého soupeře ze Slovácka 5:3.