Dva parkovací automaty v centru Kyjova jsou mimo provoz. K tomu před kinem přicházejí řidiči a po přečtení sdělení, že je parkování zdarma, poměrně spokojeně odcházejí. Jinak je tomu na Masarykově náměstí před knihkupectvím. Zde totiž nápis odkáže šoféry k použití automatu na protější straně.

Parkování v Kyjově na Masarykově náměstí první zářijový den. | Foto: Deník/Petr Turek

Právě to musel uděl i Petr Bělohoubek, který tady čekal na děti. „Byl jsem zvyklý zaplatit u knihkupectví. Teď musím létat po náměstí a hledat nějaký druhý? Když chtějí vybírat parkovné, tak by to měli mít v pořádku,“ myslí si Bělohoubek.