Nejen ona kromě filmové nabídky ocenila to, jak je kino zmodernizované. „Pamatuji si, jak to tady vypadalo postaru, a současná podoba se mi moc libí. Je to tady krásně spravené,“ řekla žena.

Za první tři čtvrtletí tohoto roku nabídlo kino Svět svým divákům více než 240 filmů ve více než tisícovce filmových představeních. Do statistik se za tuto dobu zapsalo návštěvností třiačtyřiceti tisíc diváků, což Hodonín vyneslo do první desítky nejnavštěvovanějších jednosálových a dvousálových kin v České republice a dokonce na pátou pozici mezi nejnavštěvovanější dvousálová kina v republice.

Diváci zůstávají kinu věrní

„Je to super, ale je to také zásluhou toho, že Hodonín do kina chodí a je na to dlouhodobé naučený. Jsme tak velice rádi, že nám diváci zůstávají věrní. Velké díky tak patří nejen promítačům, uvaděčkám a pokladním kina, ale především divákům z Hodonína i okolí,“ uvedl vedoucí hodonínského kina Daniel Krátký, který je zároveň místopředsedou Asociace provozovatelů kin v České republice.

Ten také přiblížil to, co znamená třiačtyřicet tisíc diváků do konce letošního září při srovnání s minulými lety. „Je to skoro stejně jako za celý rok 2019 nebo 2018 a víc než za celý rok 2017. V průměru na měsíc to vychází na více než čtyři a půl tisíce diváků, za rok 2019 to bylo například 3800,“ nastínil vedoucí. Před covidem ještě v jednosálovém kině s větší kapacitou návštěvnost rostla, mimo jiné z 33,6 tisíc v roce 2015 na zhruba padesát tisíc v roce 2018.

Letos pomohla Hodonínu také dvojice trháků. „Nádherné léto bylo opravdu silné, kdy jsme promítali Oppenheimera a Barbie. Právě Barbie je letos náš nejsilnější film, na který přišlo několik tisíc diváků. Byly to hity, kampaň zafungovala celorepublikově, takže jsme měli narvané kino lidmi v růžovém. U Oppenheimera pomohlo i to, že jsme ho zahráli z pětatřicítky, v jedné projekci jsme tak hráli pěkně analogově a byla krásně vyprodaná,“ přiblížil úspěšný pár snímků Krátký.

Dá se očekávat, že Hodonín zůstane ve statistikách návštěvnosti dál tak vysoko? „Upřímně doufáme, protože i nyní to vypadá poměrně hezky. Do kina jde totiž hned několik pro diváky poměrně lákavých nových filmů,“ uvedl vedoucí.

V současné nabídce upozornil zvláště na dva filmy. „Pět nocí u Freddyho je takový vstupní horor pro děti mezi dvanácti až patnácti lety. Je velice úspěšný, přes víkend se všechny projekce vyprodaly. A druhá věc, která díkybohu funguje, je francouzská artová kriminálka Anatomie pádu. Kromě toho, že jde o téměř tříhodinový náročný film, tak ukazuje, že Hodonín má tyto filmy rád. V malém sále jej hrajeme už asi po osmé,“ dodal Krátký.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Hodonínské kino Svět od jara 2021 disponuje dvojicí sálů, velkým pro téměř dvě stovky diváků a menším se sedmatřiceti místy. Kromě toho nabízí i prohlídku galerie a také oblíbenou kavárnu. Diváci se mohou ale především těšit na to, co dokáže špičkové promítací a zvukové vybavení.