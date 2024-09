Třiapůltisícovou obec už několikrát zasáhly povodňové vlny směřující po proudu řeky Moravy, a to zvláště na přelomu tisíciletí. Tehdy se řada místních musela evakuovat ze svých domovů. Následné vybudovaní protipovodňové hráze přineslo zvláště do níže položených míst Rohatce pocit bezpečí.

Pesimističtější prognózy související se současnými dešti ale tentokrát Rohatčany znejišťují. „Pokud se splní modely, které ukazují na Českém hydrometeorologickém ústavu pro naši lokalitu, tak zřejmě budeme mít nepříjemný zážitek, který jsme tady dlouho neměli. Ve třetím stupni povodňového nebezpečí jsme totiž byli velice dávno,“ řekl v pátek ráno rohatecký starosta Jarmil Adamec.

Třetí stupeň povodňové aktivity pro Rohatecké neznamená jen postup hladiny řeky o desítky centimetrů nahoru na břeh.

„Nástup vody má být velmi rychlý. Z minula jsme byli zvyklí, že se hladina zvedá postupně dva či tři dny a taky vidíme, jak to s řekou Moravou vypadá od Olomouce a dál od nás proti proudu. Nyní se to má odehrát tak, že během čtyřiadvaceti hodin máme být na třetím stupni. A ten pro nás znamená, že Morava už není ve svém korytě, ale že se rozlije,“ upozornil starosta.

Zároveň ale zdůraznil to, že rychle nastupující voda velmi pravděpodobně znovu otestuje pevnost protipovodňové hráze, která byla vybudovaná v roce 2011, aby zabránila podobných záplavám jako v roce 1997.

Přístaviště v Rohatci v pátek ráno, v nejbližších dnech se pravděpodobně dostane pod vodu.

„Od té doby jsme nikdy neměli tolik vody, aby se opírala o celé těleso hráze. Zatím nejvíce to bylo asi do poloviny. Uvidíme, ale už teď je vody poměrně dost, a to má to hlavní teprve přijít,“ upozornil starosta Adamec s tím, že na pátek večer svolává i povodňovou komisi.

Není totiž tak nepravděpodobné, že se Morava vylije před Kolonií, do polí a že budou zaplavené obě přístaviště.

„Už ve čtvrtek jsme na to reagovali. Prošli jsme si terén, propustky, které se mají zavřít. Navíc jsme nechali přivést dva náklaďáky písku pro následné pytlování. Chceme být připravení. Ozývají se zejména lidé, kteří bydlí níže nebo tam mají garáže, abychom s pytli na ně mysleli,“ dodal starosta s tím, že ještě doufá ve větší využití vypouštění vody na jezu v Hodoníně.

Nad Rohatcem u Strážnice už Morava v pátek v poledne vystoupala téměř ke třem metrům, přitom ráno mezi sedmou a osmou byla hladina o metr níže. Dokonce v pondělí tady byla řeka ve stavu sucha na čtyřiaosmdesáti centimetrech. Podle výhledů hlásné a předpovědní povodňové služby by měla hladina poměrně rychle stoupat na první, druhý i třetí povodňový stupeň, a to až k možné extrémní povodni nad úroveň padesátileté vody.