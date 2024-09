Už druhý týden nabízejí přejezdy v Moravském Písku nebývalou podívanou. Na páteřním mezistátním železničním koridoru při průjezdů touto dvoutisícovou obcí vlaky, a to včetně rychlíků, projíždějí pomalu krokem.

Podle informací z webu Správy železnic potrvá omezení provozu kvůli pracím na zabezpečovacím zařízení do pátku 6. září, do 15. hodiny. Zatím si musejí řidiči, cyklisté i chodci dávat před přejezdem pozor. Auta by měla na stopce zastavit.

„Lidé chápou, že je potřeba udělat modernizaci na zabezpečovacím zařízení. Na druhé straně kromě toho, že přejezd není zabezpečený a že je tam jen stopka, je nejhorší to, že každý vlak troubí před dvěma přejezdy hned několikrát. To se sice přes den vydržet dá, ale v noci je to hodně nepříjemné. A lidé si na to samozřejmě stěžují,“ popsala situaci z Moravského Písku tamní starostka Hana Habartová.