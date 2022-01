Zmíněná Zásilkovna je v obci se šesti sty obyvateli otevřená od pondělí do soboty. „U vesnic naší velikosti to není běžné. Vzhledem k tomu, že jsme tranzitní obcí, tak se nám podařilo vyjednat výjimku Zásilkovny pro obce do dvou tisíc obyvatel. Máme spoustu zákazníků i z okolí, ze Stavěšic, Ždánic nebo Nenkovic, takže tady Zásilkovnu můžeme mít,“ říká místní podnikatelka Magdaléna Válková.