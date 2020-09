Mimo silnici skončila v sobotu odpoledne jízda mladého motorkáře. Po třetí hodině odpoledne nezvládl průjezd zatáčkou cestě ve směru z Násedlovic do obce Čejč a havaroval.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

S lehkým zraněním ho odvezla sanitka na chirurgii do kyjovské nemocnice. Mnohem hůř však dopadla jeho mladá spolujezdkyně. Pro ni musel přiletět vrtulník. „Mladá žena utrpěla středně těžká poranění a vrtulník ji transportoval do dětské nemocnice v Brně,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Podle policistů dechová zkouška u motorkáře vyloučila, že by před jízdou pil alkohol.