Na terorizující nájezdy motocyklů z posledních týdnů upozorňují naštvaní chovatelé, zemědělci i myslivci. „S motorkami do lesa vůbec nesmí, přesto jezdí nejen po lesních cestách, ale dokonce přímo přes les a jeden motorkář projel i krmeliště. Stresují zvěř, která tak trpí,“ upozornila předsedkyně mysliveckého sdružení z Vacenovic Irena Setínská.

Nejhůře ataky rychlých terénních strojů nyní podle ní snášejí srny, divoká prasata a zajíci. „Je období, kdy mají mladé. Hrozný rachot z motorek z různých stran je o to nebezpečnější pro samice před vrhem. Následně také pro nová mláďata, která se vyplašená rozutečou a zůstanou opuštěná,“ přiblížila Setínská s tím, že lidé pak nalezeným mláďatům musejí vyhledávat pomoc v záchranných stanicích.

Jenže někteří motorkáři si neoblíbili jen les, ale i pole. „Motorky, čtyřkolky, jezdí úplně všude, vidím jen následky jejich jízd. Je jim úplně jedno, jestli tam máme čerstvě zaseto či plodiny dozrávají,“ poukázal na dlouhodobý problém agronom ratíškovické Zery Ivo Šimeček.

Na velké škody od motorkářů upozorňuje i farmářka ze sousedních Vacenovic Petra Blahušková. „Motorkáři nám pojezdili i čerstvě osetou louku, přitom za osivo jsme zaplatili tisíce korun,“ popsala následky divokých jízd na Rúdníku farmářka. Jenže to není všechno. „Už několikrát nám proletěli elektrickými ohradníky, takže nám mohli utéct ovce. Po posledních nájezdech budeme muset vyměnit dvanáct set metrů ohradníků,“ upozornila s tím, že naposled v něm skončil mladý motorkář až z Domanína. Havaroval bez řidičáku a na závodní motorce bez poznávací značky. Za to mu také může hrozit vyšší pokuta. „Policie takové případy oznamuje správnímu orgánu, podle zákona o provozu na pozemních komunikacích tady hrozí sankce 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení až na rok,“ sdělila policejní mluvčí Petra Hrůzová s tím, že za vjezd do lesa riskují motorkáři pětitisícovou pokutu.

Chovatelé, zemědělci i myslivci se ve spolupráci s policií chtějí bránit a vyzývají, aby lidé motorkáře za zákazy vjezdů vyfotili a snímky poslali na obecní úřad kvůli zdokumentování přestupků.