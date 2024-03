Ten zjišťoval okolnosti a výhledy na možné zvýšení komfortu na trati na další měsíce u koordinátora integrovaného dopravního systému na jižní Moravě, společnosti Kordis JMK.

První únorové strasti na trati zažil vysokoškolský pedagog a fyzik z Veselí nad Moravou v úterý třináctého února. „Vlak vyjíždějící z Veselí v 7.01 zastavil v lesích za Kyjovem a už se nerozjel kvůli neopravitelné poruše na lokomotivě. Cestující byli ve vlaku zavřeni až do příjezdu náhradní lokomotivy z Brna. Do Brna se pak přijelo se zpožděním více než dvě hodiny,“ popsal ranní nesnáze na cestě do krajské metropole Ohlídal.

Jak dále pokračoval, situace se opakovala už za tři dny, v pátek sedmnáctého února u vlaku, který vyjíždí z Brna v 11.28. „Jen s tím rozdílem, že tento vlak zastavil kvůli nefunkční lokomotivě před nádražím ve Slavkově. Cestující potom museli čekat na další vlak, takže do Veselí přijeli asi s hodinovým zpožděním,“ posteskl si fyzik, který byl i dvacet let městským zastupitelem jedenáctitisícového Veselí nad Moravou.