„Na jednání rady města byla představena vize paní doktorky a schválena spolupráce. Na přesných termínech jednotlivých setkání s učitelkami, ředitelkou a vámi, rodiči pracujeme. Odhadem mohu říct, že do tří týdnů by měla mít paní doktorka dostatek podkladů pro analýzu,“ uvedla starostka.

Zřizovatel, tedy město, přichází s pokusem, jak vyřešit napjatou situaci v Mateřské škole ve Ždánicích. Ta totiž v posledních dnech graduje zejména poté, co šestice učitelek zveřejnila kritiku vedení školky formou otevřeného dopisu zastupitelům. Jak už Deník informoval , následně učitelky podpořila také petice, která zároveň požaduje odvolání nové ředitelky.

Krom toho sdělila, že za vedení města plánují další setkání s rodiči. „Budeme společně hledat řešení a diskutovat o krocích, které nám pomohou dosáhnout příjemného prostředí v naší školce,“ nastínila další kroky starostka Klapková.

To lídr nejsilnějšího sdružení ždánického městského zastupitelstva Libor Rybka je pro jiné řešení současné situace ve školce, a to zvláště v době, kdy šest učitelek podalo výpověď. Rozebral tak podle něj tři možné scénáře.

„Je tady sice možnost, že by se nějak usmířily, ale nyní už se dostala situace do takové fáze, takže si myslím, že takto to nedopadne,“ řekl opoziční zastupitel, který problematiku uvedl reakcí na otevřeným dopisem učitelek na program posledního zastupitelstvu.

Těmi zbývajícími dvěma možnostmi jsou ty, že odejde ředitelka, která je na svém postu necelý rok, nebo odejdou učitelky, které se tam o děti starají už řadu let.

„Kdybych to měl říct jako ve sportovním žargonu, tak neodchází tým, ale vymění se trenér. Navíc tady jde hned o šest učitelek pod obrovským psychickým tlakem a tím následně také o děti,“ sdělil Rybka s tím, že řešením je tak hledat novou ředitelku.