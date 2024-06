Muzejní noc ve Veselí nad Moravou bude letos výjimečná. Městské muzeum na historickém Bartolomějském náměstí nabídne v pátek od osmnácti hodin nejen vystoupení šermířů z Memento mori, ale především se všem hostům poprvé a zdarma otevře nová stálá expozice Od Doubravy po Javořinu.

Muzeum ve Veselí otevře novou expozici, hosty čekají šermíři i unikáty z hradu. | Video: Deník/Petr Turek

Deník měl možnost do nových výstavních prostor nahlédnout o den dříve.

„Určitě bych návštěvníky pozval na řadu exponátů, které ještě nikdy vystavené nebyly. Dále jsou tady exponáty, které sice již vystavené byly, ale jen na krátkodobých výstavách, rozhodně však ne v této sestavě, ve které jsou vidět tady. Netýká se to jen historie, nebo jen archeologie nebo etnografie, ale všech pěti bloků, které návštěvník uvidí,“ řekl vedoucí Městského muzea Veselí nad Moravou Peter Futák.

Speciální úsek získal navíc jak rod Chorinských z Ledské, tak nedaleký hrad, respektive zámek.

„V letech 2008 a 2009 se tady uskutečnil rozsáhlý archeologický průzkum, který objevil spoustu nádherných věcí. Bylo odkryto kompletně celé nádvoří zámku až na podloží, díky tomu máme konkrétní představu, jak vypadalo předhradí i jednotlivé fáze hradu, což je naprosto unikátní," upozornil vedoucí.

Doplnil, že množství předmětů bylo ze druhé poloviny 13. století, tedy z doby komorníka Sudomíra. „Ten je s Veselím spojován s první zmínkou, ať už na pečeti nebo v písemné podobě. Nálezy dokládají, že život tady byl poměrně bohatý,“ tvrdí Futák.

vystavené věci ve veselkém muzeu pocházejí z dob napříč stoletími

Otevření nové stálé expozice Městského muzea ve Veselí nad Moravou.Zdroj: Deník/Petr Turek

Stálá expozice se nachází v patře a hosty nejdříve zavede do etnografické, následně do historické a pak do archeologické sekce.

„Na nové expozici se přímo jako kurátoři podíleli kolegové z naší pobočky. Nepřímo pak například formou konzultací další desítky lidí. U stálé expozice je navíc důležité si uvědomit, že se nepřipravuje na jeden či dva roky trvání, ale na delší dobu,“ podotkl vedoucí. Novinka nahradila dřívější výstav, která pocházela už z osmdesátých let minulého století.

Jak uvedla Irena Chovančíková, ředitelka hodonínského Masarykova muzea, pod které pracoviště ve Veselí nad Moravou spadá, celý projekt vznikal několik let. „Pro nás to byla velká věc a pro kolegy z veselské pobočky dlouholetý sen. Práce to byla opravdu náročná a chtěla bych za ni poděkovat všem, kteří se na ní podíleli,“ vzkázala ředitelka.

Při páteční muzejní noci se návštěvníkům otevře nejen nová stálá expozice, ale zároveň i výstava Svět kostiček, která zavede hosty do sféry fenomenální stavebnice Lego, a to s nejrůznějšími sběratelskými skvosty a specialitami.