Na tento problém upozornila Českou inspekci životního prostředí brněnská místní skupina Hnutí Duha. „Podnět jsme skutečně dostali, už se jím zabýváme, ale právě proto se k případu nedá sdělit nic konkrétního,“ potvrdil mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Oznámení má být prošetřeno do třiceti dní.

Jak v podnětu uvedlo Hnutí Duha, paseku nalezli po těžbě uvnitř Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava v polovině července. „Jelikož se jedná o jedno z nejpřísněji chráněných území a přesto zde došlo k holosečné obnově doubravy, domníváme se, že došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny a žádáme o prošetření,“ stojí v podnětu.

Právě tady monitoruje chráněného motýla okáče jílkového entomolog Jiří Sladký. „Okáč jílkový na svém posledním útočišti u nás v NPP Hodonínská Dúbrava obývá tři kolonie. Ta prostřední, která je pravděpodobně nejvíce ohrožená, protože v ní ryjí divoká prasata a zarůstá lípou, střemchou a dalšími agresivními dřevinami, utrpěla další těžký úder,“ přiblížil badatel, což v tiskové zprávě dále rozvedl. „Lesy ČR loni prořezaly a vykácely velké plochy v jižní části areálu, kde se okáč zdržoval nebo alespoň tudy přelétával. Zmizely i poslední porosty, které mohly propojit místa vhodná pro okáče. Podle plánu péče tady měli lidé prosvětlovat les a odstraňovat invazivní vegetaci, což by vytvářelo podmínky pro plnohodnotný návrat vzácného motýla. Po tomto zásahu pohasla naděje, že motýl osídlí jižní část přírodní památky,“ uvedl Sladký.

Zmíněná tisková zpráva vyvolala na druhé straně ostrou reakci od státních lesů. „Hnutí Duha bez znalosti věci a ověření faktů neoprávněně napadá lesníky. V tomto případě šlo o vynucenou těžbu odumírajícího dubového a lipového porostu. Těžili jsme se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, s níž jsme včas naše záměry a postupy konzultovali,“ reagovala Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR s tím, že se důrazně se ohrazují proti tvrzení Hnutí Duha, že Lesy ČR jakkoli porušily zákon.

Petr Jelínek z lesoochranářské skupiny Hnutí Duha Brno upozornil ale i na to, že také stromy odumřelé do chráněných území patří. „Zničené území patří do národní, tedy nejpřísněji chráněné přírody České republiky. Tam platí jiná pravidla než v hospodářském lese. Odumřelé duby slouží právě vzácným druhům organismů, jako je tesařík obrovský nebo roháč. Proto měly v chráněném území zůstat pro tyto vzácné druhy. Ani plán péče schválený Agenturou ochrany přírody a krajiny holoseče nezmiňuje, naopak říká, že je třeba se jim vyhnout," míní Jelínek.

Jak již jsme zmínili, podnět ve věci poškození Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava má být prošetřený do třiceti dnů. „V případě prokázání porušení zákona o ochraně přírody a krajiny je možné uložit sankci až do výše dvou milionů korun a v případě spáchání přestupku podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa je možné uložit sankci až do výše pěti milionů korun,“ přiblížil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

A co má být místě samotném? „Naším společným a dlouhodobým cílem je vytvořit vhodné prostředí pro všechny chráněné rostliny a živočichy. Také proto co nejdříve porost obnovíme pestrou směsí dřevin a v maximální možné míře využijeme přirozenou obnovu lesa,“ dodala mluvčí Lesů ČR.