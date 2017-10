Na hrázi se potkali rybáři, vodníci i gurmáni. Na výlov zvolili neobvyklý způsob

Blatnička – O tři sta aut více než loni, tedy bez dvou set rovné dva tisíce, zastavilo o víkendu na parkovišti u přehrady Blatnička. Tradiční výlov přilákal přes čtyři tisíce návštěvníků.

Lidi od cesty za rybářskou podívanou neodradila ani ranní pošmourné počasí nebo mlha. „Naposledy jsem viděl výlov ještě jako kluk,“ prohlásil rybář Pavel Přikryl z Kostelce na Hané, který pobýval v nedalekých Boršicích u Blatnice na chalupě u svých přátel.

Narážel na příhodu, která se stala na Podhradském rybníce na Plumlově. „Pamatuji se, že rybáři tam chodili oblečení v neoprenech a v broďácích - to jsou gatě, které se taky používají na lov pstruhů v řekách. Naháněli ryby na jedno místo, kde měli položenou síť. Pak zvedli sítě, přitáhli je ke břehu a začali ryby vybírat a rozdělovat podle druhů do kádí. Některé ryby jsem do té doby nikdy neviděl, ale byli tam hlavně kapři,“ řekl Přikryl.

V sobotu ale profesionálové z Rybníkářství Pohořelice zvolili pod hrází týden dopředu vypouštěné přehrady neobvyklý způsob výlovu. „Nelovili jsme klasickou metodou, lovili jsme na podložku. V pátek navečer jsme roztáhli dvě podložní sítě, v brzkých ranních hodinách jsme je dovedli na kliky. Touto operací jsme vylovili celou přehradu, pak jsme vše stáhli ke kádišti,“ vysvětlil majitel rybářství Josef Minařík.

Plná přehrada pojme šest set padesát tisíc kubíků vody. „Objemově to bude hodnoceno jako takový průměrný rok kvůli tomu, že jsme měli hladinu o devadesát centimetrů vody níž než vloni. To je jedna třetina objemu a s tím koresponduje i výnos,“ zamyslel se hlavní organizátor.

Podle něj bylo v létě příliš teplé počasí. „Až v září se to vyrovnalo. Přímo při výlovu počasí přálo víc rybě než hostům. Pro rybu to bylo dobré, když se ochladilo a teplota voda klesla na dvanáct stupňů. I ranní mlha a pošmourné počasí bylo určitě příjemnější a příznivější než horký pátek den předtím,“ konstatoval Minařík.

V Blatničce, kterou jeho rybářství začalo vypouštět průběžně a pomalu týden před hlavním zátahem, o víkendu lovili především kapry, amury, líny, násadové candáty vraceli zpět. Celkem úspěšně dopadl lín i amur. Chybějící třetina vody po letním období pak znamenala horší přírůstky váhy u kaprů.

V neděli rybáři dolovili posledních deset metráků ryb. „Máme je na síti, nechali jsme je pro nedělní hosty, abychom měli rybu čerstvě vylovenou. Dáváme je na závěsné vaky a prodáváme jenom těm, pro co si přijdou. Ryby tak zbytečně nedusíme na kádích, jsou na plné vodě na závěsných sítích,“ poznamenal Minařík, když spolu s dalšími muži vylovil v pravé poledne dva velké sumce.

Po oba dny se přes ranní mlhu, sobotní asi půlhodinový deštík a sychravé počasí tisíce hostů rozhodně nenudily. Pro děti tu u kola štěstí kejkle vymýšleli dva vodníci, hrála hudba, trhovci nabízeli své zboží od burčáku a další nápoje až po zlatý hřeb každé rybářské akce – ochutnávku rybích specialit na různé způsoby. „Podařilo se mi vyzvědět recept na zdejší rybí polévku, ta nemá chybu. Těším se na ni každý rok. Žena ji sice vaří doma taky, ale my ji vaříme z rybích hlav a oni to vaří z masa. To nejdříve obalí, opraží a pak teprve vaří, je to máslíčkem podložené, takže polévka je fakt vynikající. Kromě dalších lahůdek jakými jsou třeba kapr po mlynářsku, pečený pstruh i pstruh na grilu, jsem poprvé chutnal rybí hranolky,“ se smíchem lákal na pochoutky fotograf František Gajovský z Louky.