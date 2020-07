Minimálně až do konce letních prázdnin budou muset řidiči počítat s omezením na státní silnici I/55 při přejezdu nad řekou Moravou mezi Rohatcem a Petrovem. Teprve koncem srpna má dojít k odstranění následků vážné dopravní nehody, po níž na mostě dokonce přistál vrtulník, který přepravil pacienta s těžkými zraněními do nemocnice.

Právě před dvěma měsíci se totiž na přemostění, po kterém denně projede v průměru devět tisíc aut, srazila Škoda Superb s kamiónem převážejícím třicet tun kamenné drti.

„Prověřování okolností nehody bylo již ukončeno s výsledkem, že řidič osobního auta nesplnil povinnost plně se věnovat řízení, přejel do protisměru, kde došlo k nehodě. Za toto přestupkové jednání mu byla udělena finanční pokuta,“ sdělil včera hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Po havárii sice hasiči uklidili, co se dalo, včetně do řeky uniklého oleje. Přesto zůstávají ještě dnes na mostě poškozená svodidla či část zábradlí. Řidiči proto musejí zpomalit a dodržovat sníženou rychlost. „Je tam sice nyní padesátka, ale ne všichni ji respektují. Někteří jezdí jako blázni a snaží se tam dokonce předjíždět,“ přiblížil své zkušenosti dlouholetý řidič kamionu Rudolf Bauer z nedalekého Bzence.

Most na I/55



Překonává: řeku Moravu



Kde: na silnici mezi Rohatcem a Petrovem



Stáří: z počátku 60. let minulého století



Plánovaná celková rekonstrukce mostu: Ředitelství silnic a dálnic ČR nyní zpracovává projektovou dokumentaci, opravy chtějí zahájit v roce 2022

Jenže situace se v brzké době nezlepší. „Vážná nehoda způsobila škodu ve výši téměř pět set tisíc korun. Vzhledem k rozsahu škod jsme museli zpracovat projektovou dokumentaci,“ sdělila mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková s tím, že aktuálně správce silnice otevřel výběrové řízení. „Po výběru nejvýhodnější nabídky předpokládáme zahájení oprav do konce srpna. Pracujeme na tom, abychom opravu provedli, co nejdříve. Řidičům děkujeme za trpělivost,“ vzkázala Trubelíková.

Dopravní situace je navíc komplikovaná i pro cyklisty, kteří jedou do Petrova či k technické památce Výklopník na Baťově kanále. Nyní totiž musejí na mostě objíždět přenosné dopravní značení. Jak připomněl starosta Rohatce Jarmil Adamec, cyklisté postrádají větší bezpečí i v opačném směru. „Silnice I/55 je extrémně frekventovaná, a aby se cyklisté dostali do Rohatce, tak ji musejí často překonávat hned dvakrát, a to i rodiny s malými dětmi,“ dodal starosta. Jinudy se totiž v okolí přes řeku Moravu nedostanou. Navíc vede po silničním mostě i evropská cyklistická trasa střední Evropou EuroVelo 4.