Na opravený pomník v Ratíškovicích přibudou i jména padlých Rumunů a Sovětů

/FOTO/ Možná do roka a do dne se podaří Ratíškovickým obnovit před tamním kostelem památník obětem druhé světové války. Do něj loni v srpnu naboural řidič pod vlivem drog, který se snažil ujet před policejní hlídkou. Po nárazu ale skončil v nemocnici.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prostor, kde stával v Ratíškovicích před havárií památník obětem druhé světové války. | Foto: Deník/Petr Turek