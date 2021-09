Požádat o peníze z konta budou moci vlastníci či spolumajitelé obydlí, na nichž způsobená škoda přesáhla 150 tisíc korun. „Rozdělovanou částku jsme navýšili z třiceti milionů korun na pětatřicet,“ řekl starosta Josef Dvořáček. Na účtě byl v době hlasování zůstatek ve výši pětačtyřiceti milionů korun.

Mikulčičtí tak rozdělí v prvním kole téměř tři čtvrtiny sbírky. Tisíce zatím nepůjdou na obnovu nebytových staveb, tedy sklepů, rekreačních zařízení či garáží. „K tomu se budeme moci vrátit v druhé vlně z peněz, co na účtě zbudou a ještě tam doputují,“ vysvětlil starosta.

Od začátku října do konce listopadu mohou lidé podávat žádosti, které radní následně rozdělí do tří kategorií. Pro zařazení bude klíčový rozsah poškození obydlí. Podle něj lidé mohou obdržet až 250 tisíc korun. Vedení obce se rozhodlo jít cestou darů, nikoli dotace. Postižení tak nebudou muset po použití peněz dokládat vyúčtování. „Předpokládá se, že budou využity k odstraňování následků. V uzavřených darovacích smlouvách bude ale vyhrazena možnost požadovat vrácení daru v případě, že žadatel uvede nepravdivé nebo zamlčí důležité informace k tomu, aby zastupitelstvo o jednotlivé žádosti mohlo rozhodnout,“ upozornil právník Pavel Jurečka.

Darovací smlouvy by měli zastupitelé schvalovat v prosinci. Peníze by tak obec začala vyplácet po Novém roku. Zastupitelé umožní odškodnění i těm, kteří ještě svůj rodinný dům nestihli zkolaudovat nebo zapsat do katastru nemovitostí. „Jakým způsobem budou vyplaceny prostředky, které se objevily na transparentním účtu na konkrétní subjekt nebo občana?“ ptal se vedení obce zastupitel Milan Kurka. Jak odpověděl starosta, radní odsouhlasili, že adresné příspěvky budou vypláceny nezávisle na prvním kole rozdělování sbírky.

O krok dál jsou v sousedních Lužicích, kde zastupitelé kategorie k rozdělování darů z celkového třicetimilionového balíku schválili v srpnu. Po prověření přijatých žádostí má obec uzavřených více než padesát darovacích smluv. „Už jsou vyplaceny první finanční prostředky. Lidé nejčastěji žádají o peníze na kompletní výměnu střech,“ sdělil ve středu lužický starosta Tomáš Klásek.

Vyplacená částka už přesáhla pět milionů korun. Po odčerpání třiceti milionů korun zůstává na transparentním účtu Lužic ještě více než čtyřiadvacet milionů korun.

Poškozené domy



1. kategorie: škody nad 150 tisíc korun, pomoc 50 tisíc Kč

2. kategorie: částečná demolice, pomoc 150 tisíc Kč

3. kategorie: úplná demolice, 250 tisíc Kč



Mikulčice a škody: 372 poškozených domů, 44 demolic