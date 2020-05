Ti jim na listinu doplnili aktuální čas, od něhož začíná běžet osmačtyřicetihodinová lhůta pro návrat. Pro delší pobyt u sousedů se lidé neobejdou bez negativního testu. „Jsem rád, že se hraniční režim uvolnil. Právě se vracím z nemocnice,“ svěřil se v Hodoníně při odjezdu z Česka Lubomír Kobilný.

Novou možnost využil také Vlado Podmajerský ze slovenského Holíče, který přejel most přes hraniční řeku Moravu jen na kole. „Nemohli jsme si na ta předchozí omezování zvyknout. Tak se chci hned, jak je to možné, stavit v Hodoníně za známými, do obchodu a také si do bankomatu vybrat peníze,“ svěřil se Podmajerský. Další přijíždějící mířili do blízké prodejny ryb či se třeba jen domů vraceli pro zapomenutý mobil.

Jak uvedli policisté na hraničním přechodě v Hodoníně, doprava byla plynulá i když se počet lidí pulzujících přes hranice zvýšil. Další nárůst očekávají až o víkendu, kdy lidé vyrazí i na větší nákupy. „Zatím mohou lidé na Slovensko přes oficiální státní přechody, tedy přes Hodonín, Sudoměřice, Velkou nad Veličkou a dálniční přechod Lanžhot,“ sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Připomněl, že lidé si mohou pro zrychlení přejezdu hranic vyplnit potřebný formulář i předem. „Je ke stažení na webu slovenského ministerstva vnitra,“ podotkl mluvčí.

Zároveň ale zůstávají zavřené malé turistické přechody, například v Sudoměřích na Hodonínsku či nová a hojně navštěvovaná lávka pro pěší a cyklisty, která propojuje velkomoravský archeopark mezi moravskými Mikulčicemi a slovenskými Kopčany. „I současný režim zůstává omezující pro turisty, a právě ti slovenští nám citelně chybí. Obnovení plavby na Slovensko z možností vystoupení na tamní břeh tak očekáváme až v půli června,“ dodal ředitel Baťova kanálu Vojtěch Bártek.

Provoz na hranici

• novinka na Slovensko a zpět od středy 27. května: bez povinné karantény nebo předložení negativního testu na covid-19 na 48 hodin

• otevřené hraniční přechody na Slovensko v Jihomoravském kraji: Lanžhot, dálnice (Břeclavsko), Hodonín, Velká nad Veličkou a Sudoměřice I/70 (vše Hodonínsko)